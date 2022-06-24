Лавров порівняв ЄС та НАТО з гітлерівською Німеччиною

Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що ЄС разом з НАТО збирають коаліцію для війни з Росією, як "Гітлер під час Другої світової війни".

Джерело: російське прокремлівське видання "РІА Новини"

Пряма мова: "У нас мало ілюзій, що нинішня русофобська зарядженість ЄС якимось чином розсмокчеться чи зміниться у довгостроковій перспективі. Але це шлях, який європейці обрали.

Коли починалася Друга світова війна, Гітлер під свої прапори зібрав значну частину, якщо не більшу частину європейських країн для війни проти СРСР.

Зараз ЄС разом з НАТО збирають сучасну коаліцію для боротьби, а за великим рахунком війни з Росією".

Що було раніше: Це не вперше російський дипломат звертається до псевдоісторії і конспірології. У травні він порівняв українського президента із Гітлером, бо той "теж мав єврейську кров".

Ця заява обурила ізраїльську владу і нібито президенту РФ Володимиру Путіну довелося вибачатися за слова Лаврова. Водночас, в РФ про це не повідомляли.

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Після слів Лаврова в Їзраїлі говорили про надання Україні зброї, проте новини про це зникли після "вибачення" Путіна.

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