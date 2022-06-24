Лавров порівняв ЄС та НАТО з гітлерівською Німеччиною
Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що ЄС разом з НАТО збирають коаліцію для війни з Росією, як "Гітлер під час Другої світової війни".
Джерело: російське прокремлівське видання "РІА Новини"
Пряма мова: "У нас мало ілюзій, що нинішня русофобська зарядженість ЄС якимось чином розсмокчеться чи зміниться у довгостроковій перспективі. Але це шлях, який європейці обрали.
Коли починалася Друга світова війна, Гітлер під свої прапори зібрав значну частину, якщо не більшу частину європейських країн для війни проти СРСР.
Зараз ЄС разом з НАТО збирають сучасну коаліцію для боротьби, а за великим рахунком війни з Росією".
Що було раніше: Це не вперше російський дипломат звертається до псевдоісторії і конспірології. У травні він порівняв українського президента із Гітлером, бо той "теж мав єврейську кров".
Ця заява обурила ізраїльську владу і нібито президенту РФ Володимиру Путіну довелося вибачатися за слова Лаврова. Водночас, в РФ про це не повідомляли.
Після слів Лаврова в Їзраїлі говорили про надання Україні зброї, проте новини про це зникли після "вибачення" Путіна.
Передісторія:
- 2 травня Лавров заявив, що той факт, що український президент Володимир Зеленський є за національністю євреєм не означає, що в Україні не може бути "масового нацизму", бо, за його словами, "найбільшими антисемітами якраз є євреї", наприклад фюрер нацистської Німеччини Адольф Гітлер. Російського посла в Ізраїлі викликали для вручення "ноти протесту", а міністр закордонних справ Яїр Лапід закликав Лаврова негайно принести вибачення.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував слова Лаврова, що такі коментарі є глибоко образливими як для Зеленського й України, так і для Ізраїля та єврейського народу. Німецький уряд назвав ці коментарі Лаврова "абсурдною пропагандою".
- Сам Зеленський звернувся до влади Ізраїлю і запитав, чи залишиться в Москві ізраїльський посол після кричущого антисемітизму російської влади.
- 4 квітня речниця МЗС Росії Марія Захарова погіршила скандал заявою, що в Маріуполі пліч-о-пліч із "націоналістичними батальйонами Азов" воюють ізраїльські найманці.
- Головний рабин Росії, якого вважають близьким до Путіна, Берл Лазар сказав, що Лаврову слід вибачитися за його слова про євреїв, які є найбільш запеклими антисемітами, і тоді про інцидент всі забудуть. Така критика є доволі незвичайною в Росії, де релігійні лідери підтримують дії влади, незважаючи ні на що.