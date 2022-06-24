Лавров порівняв ЄС та НАТО з гітлерівською Німеччиною

Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що ЄС разом з НАТО збирають коаліцію для війни з Росією, як "Гітлер під час Другої світової війни".

Джерело: російське прокремлівське видання "РІА Новини"

Пряма мова: "У нас мало ілюзій, що нинішня русофобська зарядженість ЄС якимось чином розсмокчеться чи зміниться у довгостроковій перспективі. Але це шлях, який європейці обрали.

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Коли починалася Друга світова війна, Гітлер під свої прапори зібрав значну частину, якщо не більшу частину європейських країн для війни проти СРСР.

Зараз ЄС разом з НАТО збирають сучасну коаліцію для боротьби, а за великим рахунком війни з Росією".

Що було раніше: Це не вперше російський дипломат звертається до псевдоісторії і конспірології. У травні він порівняв українського президента із Гітлером, бо той "теж мав єврейську кров".

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Ця заява обурила ізраїльську владу і нібито президенту РФ Володимиру Путіну довелося вибачатися за слова Лаврова. Водночас, в РФ про це не повідомляли.

Після слів Лаврова в Їзраїлі говорили про надання Україні зброї, проте новини про це зникли після "вибачення" Путіна.

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