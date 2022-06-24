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Лавров порівняв ЄС та НАТО з гітлерівською Німеччиною

Альона Мазуренко П'ятниця, 24 червня 2022, 13:11
Лавров порівняв ЄС та НАТО з гітлерівською Німеччиною
СЕРГІЙ ЛАВРОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що ЄС разом з НАТО збирають коаліцію для війни з Росією, як "Гітлер під час Другої світової війни".

Джерело: російське прокремлівське видання "РІА Новини"

Пряма мова: "У нас мало ілюзій, що нинішня русофобська зарядженість ЄС якимось чином розсмокчеться чи зміниться у довгостроковій перспективі. Але це шлях, який європейці обрали.

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Коли починалася Друга світова війна, Гітлер під свої прапори зібрав значну частину, якщо не більшу частину європейських країн для війни проти СРСР.

Зараз ЄС разом з НАТО збирають сучасну коаліцію для боротьби, а за великим рахунком війни з Росією".

Що було раніше: Це не вперше російський дипломат звертається до псевдоісторії і конспірології. У травні він порівняв українського президента із Гітлером, бо той "теж мав єврейську кров". 

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Ця заява обурила ізраїльську владу і нібито президенту РФ Володимиру Путіну довелося вибачатися за слова Лаврова. Водночас, в РФ про це не повідомляли.

Після слів Лаврова в Їзраїлі говорили про надання Україні зброї, проте новини про це зникли після "вибачення" Путіна.

Передісторія:

  • 2 травня Лавров заявив, що той факт, що український президент Володимир Зеленський є за національністю євреєм не означає, що в Україні не може бути "масового нацизму", бо, за його словами, "найбільшими антисемітами якраз є євреї", наприклад фюрер нацистської Німеччини Адольф Гітлер. Російського посла в Ізраїлі викликали для вручення "ноти протесту", а міністр закордонних справ Яїр Лапід закликав Лаврова негайно принести вибачення.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував слова Лаврова, що такі коментарі є глибоко образливими як для Зеленського й України, так і для Ізраїля та єврейського народу. Німецький уряд назвав ці коментарі Лаврова "абсурдною пропагандою".
  • Сам Зеленський звернувся до влади Ізраїлю і запитав, чи залишиться в Москві ізраїльський посол після кричущого антисемітизму російської влади.
  • 4 квітня речниця МЗС Росії Марія Захарова погіршила скандал заявою, що в Маріуполі пліч-о-пліч із "націоналістичними батальйонами Азов" воюють ізраїльські найманці.
  • Головний рабин Росії, якого вважають близьким до Путіна, Берл Лазар сказав, що Лаврову слід вибачитися за його слова про євреїв, які є найбільш запеклими антисемітами, і тоді про інцидент всі забудуть. Така критика є доволі незвичайною в Росії, де релігійні лідери підтримують дії влади, незважаючи ні на що. 

Теми: ЛавровЄСНАТОГітлер
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