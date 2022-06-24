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Лавров сравнил ЕС и НАТО с гитлеровской Германией

Мазуренко Алена Пятница, 24 июня 2022, 13:11
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что ЕС вместе с НАТО собирают коалицию для войны с Россией, как "Гитлер во время Второй мировой войны".

Источник: российское прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "У нас мало иллюзий, что нынешняя русофобская заряженность ЕС каким-то образом рассосётся или изменится в долгосрочной перспективе. Но это путь, которые европейцы выбрали.

Когда начиналась Вторая мировая война, Гитлер под свои знамёна собрал значительную часть, если не большую часть европейских стран для войны против СССР. Сейчас так же ЕС вместе с НАТО собирают современную коалицию для борьбы, а по большому счету войны с Россией".

Что было раньше: Это не в первый раз, когда российский дипломат обращается к псевдоистории и конспирологии. В мае он сравнил украинского президента с Гитлером, потому что тот "тоже имел еврейскую кровь".

Это заявление возмутило израильские власти и якобы президенту РФ Владимиру Путину пришлось извиняться за слова Лаврова. В то же время, в РФ об этом не сообщали.

После слов Лаврова в Израиле говорили о предоставлении Украине оружия, однако новости об этом исчезли после "извинений" Путина.

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Предыстория:

  • 2 мая Лавров заявил, что тот факт, что украинский президент Владимир Зеленский является по национальности евреем, не означает, что в Украине не может быть "массового нацизма", потому что, по его словам, "самыми большими антисемитами как раз являются евреи", например фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер. Российского посла в Израиле вызвали для вручения ноты протеста, а министр иностранных дел Яир Лапид призвал Лаврова немедленно принести извинения.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слова Лаврова, что такие комментарии глубоко оскорбительны как для Зеленского и Украины, так и для Израиля и еврейского народа. Немецкое правительство назвало эти комментарии Лаврова "абсурдной пропагандой".
  • Сам Зеленский обратился к власти Израиля и спросил, останется ли в Москве израильский посол после вопиющего антисемитизма российских властей.
  • 4 апреля спикер МИД России Мария Захарова усугубила скандал заявлением, что в Мариуполе бок о бок с "националистическими батальонами Азов" воюют израильские наемники.
  • Главный раввин России, которого считают близким к Путину, Берл Лазар сказал, что Лаврову следует извиниться за его слова о евреях, которые являются "наиболее ожесточенными антисемитами", и тогда инцидент будет считаться исчерпанным. Такая критика довольно необычна в России, где религиозные лидеры поддерживают действия власти, несмотря ни на что.

Темы: ЛавровЕСНАТОГитлер
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