Лавров сравнил ЕС и НАТО с гитлеровской Германией

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что ЕС вместе с НАТО собирают коалицию для войны с Россией, как "Гитлер во время Второй мировой войны".

Источник: российское прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "У нас мало иллюзий, что нынешняя русофобская заряженность ЕС каким-то образом рассосётся или изменится в долгосрочной перспективе. Но это путь, которые европейцы выбрали.

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Когда начиналась Вторая мировая война, Гитлер под свои знамёна собрал значительную часть, если не большую часть европейских стран для войны против СССР. Сейчас так же ЕС вместе с НАТО собирают современную коалицию для борьбы, а по большому счету войны с Россией".

Что было раньше: Это не в первый раз, когда российский дипломат обращается к псевдоистории и конспирологии. В мае он сравнил украинского президента с Гитлером, потому что тот "тоже имел еврейскую кровь".

Это заявление возмутило израильские власти и якобы президенту РФ Владимиру Путину пришлось извиняться за слова Лаврова. В то же время, в РФ об этом не сообщали.

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После слов Лаврова в Израиле говорили о предоставлении Украине оружия, однако новости об этом исчезли после "извинений" Путина.

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