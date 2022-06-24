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Лавров сравнил ЕС и НАТО с гитлеровской Германией

Алена МазуренкоПятница, 24 июня 2022, 13:11
Лавров сравнил ЕС и НАТО с гитлеровской Германией
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что ЕС вместе с НАТО собирают коалицию для войны с Россией, как "Гитлер во время Второй мировой войны".

Источник: российское прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "У нас мало иллюзий, что нынешняя русофобская заряженность ЕС каким-то образом рассосётся или изменится в долгосрочной перспективе. Но это путь, которые европейцы выбрали.

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Когда начиналась Вторая мировая война, Гитлер под свои знамёна собрал значительную часть, если не большую часть европейских стран для войны против СССР. Сейчас так же ЕС вместе с НАТО собирают современную коалицию для борьбы, а по большому счету войны с Россией".

Что было раньше: Это не в первый раз, когда российский дипломат обращается к псевдоистории и конспирологии. В мае он сравнил украинского президента с Гитлером, потому что тот "тоже имел еврейскую кровь".

Это заявление возмутило израильские власти и якобы президенту РФ Владимиру Путину пришлось извиняться за слова Лаврова. В то же время, в РФ об этом не сообщали.

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После слов Лаврова в Израиле говорили о предоставлении Украине оружия, однако новости об этом исчезли после "извинений" Путина.

Предыстория:

  • 2 мая Лавров заявил, что тот факт, что украинский президент Владимир Зеленский является по национальности евреем, не означает, что в Украине не может быть "массового нацизма", потому что, по его словам, "самыми большими антисемитами как раз являются евреи", например фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер. Российского посла в Израиле вызвали для вручения ноты протеста, а министр иностранных дел Яир Лапид призвал Лаврова немедленно принести извинения.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слова Лаврова, что такие комментарии глубоко оскорбительны как для Зеленского и Украины, так и для Израиля и еврейского народа. Немецкое правительство назвало эти комментарии Лаврова "абсурдной пропагандой".
  • Сам Зеленский обратился к власти Израиля и спросил, останется ли в Москве израильский посол после вопиющего антисемитизма российских властей.
  • 4 апреля спикер МИД России Мария Захарова усугубила скандал заявлением, что в Мариуполе бок о бок с "националистическими батальонами Азов" воюют израильские наемники.
  • Главный раввин России, которого считают близким к Путину, Берл Лазар сказал, что Лаврову следует извиниться за его слова о евреях, которые являются "наиболее ожесточенными антисемитами", и тогда инцидент будет считаться исчерпанным. Такая критика довольно необычна в России, где религиозные лидеры поддерживают действия власти, несмотря ни на что.

Темы: ЛавровЕСНАТОГитлер
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