Лавров сравнил ЕС и НАТО с гитлеровской Германией

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что ЕС вместе с НАТО собирают коалицию для войны с Россией, как "Гитлер во время Второй мировой войны".

Источник: российское прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "У нас мало иллюзий, что нынешняя русофобская заряженность ЕС каким-то образом рассосётся или изменится в долгосрочной перспективе. Но это путь, которые европейцы выбрали.

Когда начиналась Вторая мировая война, Гитлер под свои знамёна собрал значительную часть, если не большую часть европейских стран для войны против СССР. Сейчас так же ЕС вместе с НАТО собирают современную коалицию для борьбы, а по большому счету войны с Россией".

Что было раньше: Это не в первый раз, когда российский дипломат обращается к псевдоистории и конспирологии. В мае он сравнил украинского президента с Гитлером, потому что тот "тоже имел еврейскую кровь".

Это заявление возмутило израильские власти и якобы президенту РФ Владимиру Путину пришлось извиняться за слова Лаврова. В то же время, в РФ об этом не сообщали.

После слов Лаврова в Израиле говорили о предоставлении Украине оружия, однако новости об этом исчезли после "извинений" Путина.

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