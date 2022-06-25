У Нацгвардії пояснили, чому пішли з Сєвєродонецька

Українських військових відвели з Сєвєродонецька, щоб зберегти життя захисників, закріпитися у безпечніших районах і підготуватися до ефективного контрнаступу.

Джерело: пресофіцер Бригади швидкого реагування Національної гвардії України Харитон Старський в ефірі національного марафону новин

Пряма мова Старського: "Сенс відведення полягає в тому, щоб зберегти життя наших солдатів, які зараз відповідають за оборону цього міста. Ситуація в Сєвєродонецьку нагадує ситуацію в Рубіжному, яке практично було стерте з лиця землі російськими бомбами і російськими снарядами, і утримувати його, при тому що воно знищене більше, ніж на 90%, насправді немає великого сенсу.

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Бо, по-перше, це загроза для життя наших військовослужбовців, які не мають, де закріпитися, і, по-друге, якщо ми відійдемо на більш укріплені позиції в тому ж самому Лисичанську, який має і більше стратегічне значення з військової точки зору, то в подальшому ми зможемо розвинути і більш ефективний контрнаступ, тому що росіяни, які будуть утримувати Сєвєродонецьк, будуть перебувати у тій самій ситуації, в якій перебували ми".

Деталі: За словами Старского, операція з відходу тривала кілька днів. Про неї стало відомо 24 червня, бо інформація з фронту надходить трохи з запізненням з метою безпеки.

Військовий також розповів, як воюють росіяни. За його словами, окупанти проти української армії спершу кидають слабо підготовлені мобілізовані сили з тимчасово окупованих Донецької і Луганської областей. Ці солдати практично не підготовлені і не екіпіровані, тому їх дуже багато гине. Старський відзначив, що таким чином Росія фактично знищує чоловіче населення окупованих територій.

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У самих росіян, за словами пресофіцера, є військова підготовка. Але їхня особливість полягає у тому, що вони все роблять відповідно "до книги" – до їхніх статутів, які не змінювалися з 40-х років.

Старський зазначив, що в цьому для українських військових є плюси і мінуси. Серед полюсів він назвав те, що дії росіян, які роблять все відповідно до військової науки, часто передбачувані. Захисники ж у цьому плані більш вигадливі.

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