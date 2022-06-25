Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Нацгвардії пояснили, чому пішли з Сєвєродонецька

Ірина БалачукСубота, 25 червня 2022, 09:05
У Нацгвардії пояснили, чому пішли з Сєвєродонецька
Фото з Telegram голови Луганської ОВА Cергія Гайдая

Українських військових відвели з Сєвєродонецька, щоб зберегти життя захисників, закріпитися у безпечніших районах і підготуватися до ефективного контрнаступу.

Джерело: пресофіцер Бригади швидкого реагування Національної гвардії України Харитон Старський в ефірі національного марафону новин

Пряма мова Старського: "Сенс відведення полягає в тому, щоб зберегти життя наших солдатів, які зараз відповідають за оборону цього міста. Ситуація в Сєвєродонецьку нагадує ситуацію в Рубіжному, яке практично було стерте з лиця землі російськими бомбами і російськими снарядами, і утримувати його, при тому що воно знищене більше, ніж на 90%, насправді немає великого сенсу.

Реклама:

Бо, по-перше, це загроза для життя наших військовослужбовців, які не мають, де закріпитися, і, по-друге, якщо ми відійдемо на більш укріплені позиції в тому ж самому Лисичанську, який має і більше стратегічне значення з військової точки зору, то в подальшому ми зможемо розвинути і більш ефективний контрнаступ, тому що росіяни, які будуть утримувати Сєвєродонецьк, будуть перебувати у тій самій ситуації, в якій перебували ми".

Деталі: За словами Старского, операція з відходу тривала кілька днів. Про неї стало відомо 24 червня, бо інформація з фронту надходить трохи з запізненням з метою безпеки.

Військовий також розповів, як воюють росіяни. За його словами, окупанти проти української армії спершу кидають слабо підготовлені мобілізовані сили з тимчасово окупованих Донецької і Луганської областей. Ці солдати практично не підготовлені і не екіпіровані, тому їх дуже багато гине. Старський відзначив, що таким чином Росія фактично знищує чоловіче населення окупованих територій.  

ВІДЕО ДНЯ

У самих росіян, за словами пресофіцера, є військова підготовка. Але їхня особливість полягає у тому, що вони все роблять відповідно "до книги" – до їхніх статутів, які не змінювалися з 40-х років.

Старський зазначив, що в цьому для українських військових є плюси і мінуси. Серед полюсів він назвав те, що дії росіян, які роблять все відповідно до військової науки, часто передбачувані. Захисники ж у цьому плані більш вигадливі.

Передісторія:

Теми: СєвєродонецькЛуганська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Сєвєродонецьк
60-80% Сєвєродонецька окупанти залишають без електрики й тепла – Стрюк
Українці дарма сподівалися на людяність росіян
У зруйнованому Сєвєродонецьку залишається близько 7 тисяч людей
Останні новини
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
Усі новини...
Реклама: