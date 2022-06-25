В Нацгвардии объяснили, почему ушли из Северодонецка

Украинских военных отвели из Северодонецка, чтобы сохранить жизни защитников, закрепиться в более безопасных районах и подготовиться к эффективному контрнаступлению.

Источник: пресс-офицер Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины Харитон Старский в эфире национального марафона новостей

Прямая речь Старского: "Смысл отвода состоит в том, чтобы сохранить жизни наших солдат, которые сейчас отвечают за оборону этого города. Ситуация в Северодонецке напоминает ситуацию в Рубежном, которое практически было стерто с лица земли российскими бомбами и российскими снарядами, и удерживать его, при том, что оно уничтожено более чем на 90%, на самом деле нет большого смысла.

Ибо, во-первых, это угроза для жизни наших военнослужащих, у которых не было, где закрепиться, и, во-вторых, если мы отойдем на более укрепленные позиции в том же Лисичанске, который имеет и более стратегическое значение с военной точки зрения, то в дальнейшем мы сможем развить и более эффективное контрнаступление, потому что россияне, которые будут удерживать Северодонецк, будут находиться в той же ситуации, в которой мы находились".

Детали: По словам Старского, операция по уходу из города продолжалась несколько дней. О ней стало известно 24 июня, потому что информация с фронта поступает немного с опозданием в целях безопасности.

Военный также рассказал, как воюют россияне. По его словам, оккупанты против украинской армии сначала бросают слабо подготовленные мобилизованные силы из временно оккупированных Донецкой и Луганской областей. Эти солдаты практически не подготовлены и не экипированы, поэтому их очень много погибает. Старский отметил, что таким образом Россия фактически уничтожает мужское население оккупированных территорий.

У самих россиян, по словам пресс-офицера, есть военная подготовка. Но их особенность состоит в том, что они все делают "по книге" – точно по их уставам, которые не менялись с 40-х годов.

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Старский отметил, что в этом для украинских военных есть плюсы и минусы. Среди полюсов он назвал то, что действия россиян, работающих все согласно военной науке, часто предсказуемы. Защитники же в этом отношении более гибкие.

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