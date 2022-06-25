Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Нацгвардии объяснили, почему ушли из Северодонецка

Ирина БалачукСуббота, 25 июня 2022, 09:05
В Нацгвардии объяснили, почему ушли из Северодонецка
Фото с Telegram главы Луганской ОВА Cергея Гайдая

Украинских военных отвели из Северодонецка, чтобы сохранить жизни защитников, закрепиться в более безопасных районах и подготовиться к эффективному контрнаступлению.

Источник: пресс-офицер Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины Харитон Старский в эфире национального марафона новостей

Прямая речь Старского: "Смысл отвода состоит в том, чтобы сохранить жизни наших солдат, которые сейчас отвечают за оборону этого города. Ситуация в Северодонецке напоминает ситуацию в Рубежном, которое практически было стерто с лица земли российскими бомбами и российскими снарядами, и удерживать его, при том, что оно уничтожено более чем на 90%, на самом деле нет большого смысла.

Реклама:

Ибо, во-первых, это угроза для жизни наших военнослужащих, у которых не было, где закрепиться, и, во-вторых, если мы отойдем на более укрепленные позиции в том же Лисичанске, который имеет и более стратегическое значение с военной точки зрения, то в дальнейшем мы сможем развить и более эффективное контрнаступление, потому что россияне, которые будут удерживать Северодонецк, будут находиться в той же ситуации, в которой мы находились".

Детали: По словам Старского, операция по уходу из города продолжалась несколько дней. О ней стало известно 24 июня, потому что информация с фронта поступает немного с опозданием в целях безопасности.

Военный также рассказал, как воюют россияне. По его словам, оккупанты против украинской армии сначала бросают слабо подготовленные мобилизованные силы из временно оккупированных Донецкой и Луганской областей. Эти солдаты практически не подготовлены и не экипированы, поэтому их очень много погибает. Старский отметил, что таким образом Россия фактически уничтожает мужское население оккупированных территорий.

ВИДЕО ДНЯ

У самих россиян, по словам пресс-офицера, есть военная подготовка. Но их особенность состоит в том, что они все делают "по книге" – точно по их уставам, которые не менялись с 40-х годов.

Старский отметил, что в этом для украинских военных есть плюсы и минусы. Среди полюсов он назвал то, что действия россиян, работающих все согласно военной науке, часто предсказуемы. Защитники же в этом отношении более гибкие.

Предыстория: 

Темы: СеверодонецкЛуганская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Северодонецк
60-80% Северодонецка оккупанты оставляют без электричества и тепла – Стрюк
Украинцы зря надеялись на человечность россиян
В разрушенном Северодонецке остается около 7 тысяч человек 
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: