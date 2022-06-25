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Патріарх Кирил впав на богослужінні: послизнувся на святій воді

Ірина БалачукСубота, 25 червня 2022, 15:38
Скриншот з відео

Глава Російської православної церкви Кирил (Володимир Гундяєв) впав під час богослужіння у церкві міста Новоросійськ – він освячував храм.

Джерело: російські ЗМІ та Теlegram-канали, російське пропагандистське видання "РИА Новости", Holod.media

Деталі: Кирил послизнувся на мармуровій підлозі, не втримав рівновагу і впав під співи "Господи, помилуй".

Прислужники швидко підняли російського патріарха.

Пізніше сам Кирил заявив, що падіння минулося без наслідків, а причиною стала мокра від святої води підлога.

Пряма промова Кирила: "Те, що я сьогодні впав – нічого не означає. Просто підлога прекрасна, в неї дивитися можна – така вона блискуча і гладенька. Але коли на неї падає вода, навіть свята, працюють закони фізики. На цій прекрасній підлозі я так невдало проїхався. Але з Божої милості, без жодних наслідків".

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Деталі: Патріарх РПЦ зазначив, що через його падіння усі запам'ятають цей день. Він додав, що сам теж запам'ятає, але "з радістю, подякою" всім, хто будував храм.

Holod.media зазначає, що відео інциденту швидко видалили з ютубу та з сайту православного телеканалу "Союз".

Передісторія: 

Теми: КирилоРосіяцерква
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