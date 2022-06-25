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Патриарх Кирилл упал на богослужении: поскользнулся на святой воде

Ирина БалачукСуббота, 25 июня 2022, 15:38
Патриарх Кирилл упал на богослужении: поскользнулся на святой воде
Скриншот из видео

Глава Русской православной церкви Кирилл (Владимир Гундяєв) упал во время богослужения в церкви города Новороссийск - он освящал храм.

Источник: российские СМИ и Теlegram-каналы, российское пропагандистское издание "РИА Новости", Holod.media

Детали: Кирилл поскользнулся на мраморном полу, не удержал равновесие и упал под пение "Господи, помилуй".

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Позже сам Кирилл заявил, что падение обошлось без последствий, а причиной стал мокрый от святой воды пол.

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Прямая речь Кирилла: "То, что я сегодня упал – ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно – такой он блестящий и гладкий. Но, когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился. Но по милости Божией, без всяких последствий".

Детали: Патриарх РПЦ отметил, что из-за его падения все запомнят этот день. Он добавил, что сам тоже запомнит, но "с радостью, благодарением" ко всем, кто строил храм.

Holod.media отмечает, что видео инцидента быстро удалили с ютуба и сайта православного телеканала "Союз".

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Темы: КириллРосcияцерковь
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