Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Патриарх Кирилл упал на богослужении: поскользнулся на святой воде

Ирина БалачукСуббота, 25 июня 2022, 15:38
Скриншот из видео

Глава Русской православной церкви Кирилл (Владимир Гундяєв) упал во время богослужения в церкви города Новороссийск - он освящал храм.

Источник: российские СМИ и Теlegram-каналы, российское пропагандистское издание "РИА Новости", Holod.media

Детали: Кирилл поскользнулся на мраморном полу, не удержал равновесие и упал под пение "Господи, помилуй".

Прислужники быстро подняли российского патриарха.

Позже сам Кирилл заявил, что падение обошлось без последствий, а причиной стал мокрый от святой воды пол.

Прямая речь Кирилла: "То, что я сегодня упал – ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно – такой он блестящий и гладкий. Но, когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился. Но по милости Божией, без всяких последствий".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Патриарх РПЦ отметил, что из-за его падения все запомнят этот день. Он добавил, что сам тоже запомнит, но "с радостью, благодарением" ко всем, кто строил храм.

Holod.media отмечает, что видео инцидента быстро удалили с ютуба и сайта православного телеканала "Союз".

Предыстория: 

Темы: КириллРосcияцерковь
Главное сегодня

Сводка Генштаба: На востоке россияне бросают силы на окружение ВСУ возле Лисичанска

Мариуполь: Оккупанты сожгли все книги из библиотеки храма Петра Могилы, в частности уникальные

Песков отрицает, что Путин приехал в Кремль для экстренного заявления

Шпионы ЦРУ передают тайные данные в Киеве, по стране действует сеть коммандос НАТО – NYT

Зеленский: 45 ракет доказывают, что санкций против РФ недостаточно, как и оружия для Украины

Конгресс США хочет признать геноцидом войну России против Украины – СМИ

Все новости...
Кирилл
Британия наложила санкции на патриарха Кирилла и ряд других лиц
Глава МИД Литвы рассказал, как патриарха Кирилла вычеркнули из санкционного списка ЕС
ЕС не включил патриарха Кирилла в новый список санкций из-за Венгрии
Последние новости
07:55
Байден прибыл в Германию, где пройдет саммит G7
07:10
Сводка Генштаба: На востоке россияне бросают силы на окружение ВСУ возле Лисичанска
06:48
По всей Украине раздались воздушные тревоги
06:25
обновлено, ФОТОВ Киеве взрывы
05:51
ОК "Юг": ВСУ уничтожили два танка и склады с боеприпасами
05:14
Буданов: Результаты контрнаступления на Херсонщине следует ожидать в августе
04:15
ISW: Военное руководство Украины стремится централизованно координировать партизан
03:25
Джонсон на саммитах G7 и НАТО потребует от Франции и Германии дать больше оружия Украине
02:38
Николаевщина, Херсонщина: Россияне похищают родственников украинских военных
02:00
Мариуполь: Оккупанты сожгли все книги из библиотеки храма Петра Могилы, в частности уникальные
Все новости...