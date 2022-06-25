Патриарх Кирилл упал на богослужении: поскользнулся на святой воде
Глава Русской православной церкви Кирилл (Владимир Гундяєв) упал во время богослужения в церкви города Новороссийск - он освящал храм.
Источник: российские СМИ и Теlegram-каналы, российское пропагандистское издание "РИА Новости", Holod.media
Детали: Кирилл поскользнулся на мраморном полу, не удержал равновесие и упал под пение "Господи, помилуй".
Прислужники быстро подняли российского патриарха.
Позже сам Кирилл заявил, что падение обошлось без последствий, а причиной стал мокрый от святой воды пол.
Прямая речь Кирилла: "То, что я сегодня упал – ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно – такой он блестящий и гладкий. Но, когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился. Но по милости Божией, без всяких последствий".
Детали: Патриарх РПЦ отметил, что из-за его падения все запомнят этот день. Он добавил, что сам тоже запомнит, но "с радостью, благодарением" ко всем, кто строил храм.
Holod.media отмечает, что видео инцидента быстро удалили с ютуба и сайта православного телеканала "Союз".
Предыстория:
- Ранее предстоятель русской православной церкви Кирилл выступил с речью в храме вооруженных сил РФ, расхваливая молодых россиян, становящихся в ряды армии и идущих убивать украинцев.
- Митрополит Православной церкви Украины Эпифаний заявил, что предстоятель РПЦ Кирилл сделал выбор в пользу антихриста.
- Позже московский патриарх Кирилл врал, что "Россия никогда ни на кого не нападала". Он также призвал молиться, чтобы не началась глобальная война.
- Православная церковь Украины просила Вселенского патриарха лишить престола предстоятеля Российской православной церкви Кирилла – Владимира Гундяева, – который благословлял российское вторжение в Украину.
- Британия наложила санкции на главу Русской православной церкви патриарха Кирилла (Владимира Гундяева) и ряд лиц за войну РФ против Украины.