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Окупований Сєвєродонецьк зруйнований на 90% – Гайдай

Альона Мазуренко Субота, 25 червня 2022, 19:38
Окупований Сєвєродонецьк зруйнований на 90% – Гайдай
фото з FB Гайдая

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупований Сєвєродонецьк зруйнований на 90%.

Джерело: Гайдай у Facebook

Пряма мова: "Сєвєродонецьк окуповано. Після відведення підрозділів наших військ ворог закріплюється в обласному центрі Сєвєродонецьку та селах-сателітах: Сиротиному, Вороновому та Борівському...

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Місто зруйноване на 90%, виживати там буде вкрай важко, відновити комунікації орки не зможуть".

Деталі: Він нагадав, що виїхати з Сєвєродонецька зараз можна лише через тимчасово окуповані території.

Також росіяни встановлюють у місті свої порядки: призначили "коменданта", знімають пропагандистські сюжети з людьми, які виходять з укриттів "Азоту".

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Теми: СєвєродонецькокупаціяРосіяЛуганська область
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