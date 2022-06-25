Окупований Сєвєродонецьк зруйнований на 90% – Гайдай
Субота, 25 червня 2022, 19:38
Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупований Сєвєродонецьк зруйнований на 90%.
Джерело: Гайдай у Facebook
Пряма мова: "Сєвєродонецьк окуповано. Після відведення підрозділів наших військ ворог закріплюється в обласному центрі Сєвєродонецьку та селах-сателітах: Сиротиному, Вороновому та Борівському...
Місто зруйноване на 90%, виживати там буде вкрай важко, відновити комунікації орки не зможуть".
Деталі: Він нагадав, що виїхати з Сєвєродонецька зараз можна лише через тимчасово окуповані території.
Також росіяни встановлюють у місті свої порядки: призначили "коменданта", знімають пропагандистські сюжети з людьми, які виходять з укриттів "Азоту".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 23 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що у Сєвєродонецьку українські захисники можуть відійти на нові більш укріплені позиції.
- 24 червня Гайдай повідомив, що українські захисники зупинили наступ росіян в районі Борівського у Луганській області та відбили наступ на Лисичанськ, водночас окупанти змогли захопити Миколаївку, бої у Сєвєродонецьку тривають.
- Пізніше Гайдай повідомив, що захисники Сєвєродонецька у Луганській області отримали команду відходити на нові укріплені позиції.
- Журналіст Юрій Бутусов заявив, що українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сєвєродонецька.
- У Міноборони США схвалили виведення військ з Сєвєродонецька у Луганській області.