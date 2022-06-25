Оккупированный Северодонецк разрушен на 90% – Гайдай
Суббота, 25 июня 2022, 19:38
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупированный Северодонецк разрушен на 90%.
Источник: Гайдай в Facebook
Прямая речь: "Северодонецк оккупирован. После отвода подразделений наших войск враг закрепляется в областном центре Северодонецке и селах-сателлитах: Сиротином, Вороновом и Боровском...
Город разрушен на 90%, выживать там будет очень тяжело, восстановить коммуникации орки не смогут".
Детали: Он напомнил, что уехать из Северодонецка сейчас можно только через временно оккупированные территории.
Также россияне устанавливают в городе свои порядки: назначили "коменданта", снимают пропагандистские сюжеты с людьми, выходящими из укрытий "Азота".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 23 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что в Северодонецке украинские защитники могут отойти на новые более укрепленные позиции.
- 24 июня Гайдай сообщил, что украинские защитники остановили наступление россиян в районе Боровского в Луганской области и отразили наступление на Лисичанск, в то же время окупанты смогли захватить Николаевку, бои в Северодонецке продолжаются.
- Позже Гайдай сообщил, что защитники Северодонецка в Луганской области получили команду отходить на новые укрепленные позиции.
- Журналист Юрий Бутусов заявил, что украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка.
- В Минобороны США одобрили вывод войск из Северодонецка в Луганской области.