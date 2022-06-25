Оккупированный Северодонецк разрушен на 90% – Гайдай

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что оккупированный Северодонецк разрушен на 90%.

Источник: Гайдай в Facebook

Прямая речь: "Северодонецк оккупирован. После отвода подразделений наших войск враг закрепляется в областном центре Северодонецке и селах-сателлитах: Сиротином, Вороновом и Боровском...

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Город разрушен на 90%, выживать там будет очень тяжело, восстановить коммуникации орки не смогут".

Детали: Он напомнил, что уехать из Северодонецка сейчас можно только через временно оккупированные территории.

Также россияне устанавливают в городе свои порядки: назначили "коменданта", снимают пропагандистские сюжеты с людьми, выходящими из укрытий "Азота".

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