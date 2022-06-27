У Сєвєродонецьку залишилося до 8 тисяч цивільних, окупанти заселяються у будинки українців

Близько 7-8 тисяч мирних жителів залишилися у Сєвєродонецьку, повідомив голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

Джерело: Стрюк під час брифінгу у медіа-центрі "Україна", якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Стрюка: "Залишалося у місті десь 7-8 тисяч населення.

Хтось намагається повернутися до міста з підконтрольних (України – ред.) територій, хтось намагається виїхати".

Деталі: За його інформацією, російські окупанти продовжують займати вільне житло українців, які залишили місто.

За словами Стрюка, росіяни "розміщують у будинках солдатів, своїх офіцерів, тобто господарюють у місті так, як їм хочеться".

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