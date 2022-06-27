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В Северодонецке осталось до 8 тысяч гражданских, оккупанты заселяются в дома украинцев

Роман ПетренкоПонедельник, 27 июня 2022, 12:26
В Северодонецке осталось до 8 тысяч гражданских, оккупанты заселяются в дома украинцев
ПОВРЕЖДЕННЫЙ РОССИЙСКИМИ ОККУПАНТАМИ ДОМ. ФОТО ова

Около 7-8 тысяч мирных жителей остались в Северодонецке, сообщил глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк.

Источник: Стрюк во время брифинга в медиа-центре "Украина", которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Стрюка: "Оставалось в городе где-то 7-8 тысяч населения.

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Кто-то пытается вернуться в город из подконтрольных (Украине – ред.) территорий, кто-то пытается выехать".

Детали: По его информации, российские оккупанты продолжают занимать свободное жилье северодончан, покинувших город.

По словам Стрюка, россияне "размещают в домах солдат, своих офицеров, то есть хозяйничают в городе так, как им хочется".

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Темы: СеверодонецкоккупацияЛуганская область
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