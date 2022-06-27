В Северодонецке осталось до 8 тысяч гражданских, оккупанты заселяются в дома украинцев
Понедельник, 27 июня 2022, 12:26
Около 7-8 тысяч мирных жителей остались в Северодонецке, сообщил глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк.
Источник: Стрюк во время брифинга в медиа-центре "Украина", которого цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь Стрюка: "Оставалось в городе где-то 7-8 тысяч населения.
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Кто-то пытается вернуться в город из подконтрольных (Украине – ред.) территорий, кто-то пытается выехать".
Детали: По его информации, российские оккупанты продолжают занимать свободное жилье северодончан, покинувших город.
По словам Стрюка, россияне "размещают в домах солдат, своих офицеров, то есть хозяйничают в городе так, как им хочется".
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Напомним:
- 23 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что в Северодонецке украинские защитники могут отойти на новые более укрепленные позиции.
- 24 июня Гайдай сообщил, что украинские защитники остановили наступление россиян в районе Боровского в Луганской области и отразили наступление на Лисичанск, в то же время окупанты смогли захватить Николаевку, бои в Северодонецке продолжаются.
- Позже Гайдай сообщил, что защитники Северодонецка в Луганской области получили команду отходить на новые укрепленные позиции.
- Журналист Юрий Бутусов заявил, что украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка.
- В Минобороны США одобрили вывод войск из Северодонецка в Луганской области.