Зеленський показав відео ракетного удару росіян по торговому центру в Кременчуці

Президент Володимир Зеленський показав запис відеокамер, які зафіксували удар російських ракет по торговому центру в Кременчуці.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Станом на цей вечір загальна кількість російських ракет, які вдарили по наших містах, – уже 2811. А скільки ще авіабомб, скільки артилерійських снарядів?!

Рада безпеки ООН сьогодні стоячи вшанувала пам’ять усіх українців, убитих російською армією на нашій землі. Члени російської делегації озирнулися на всіх присутніх у залі Радбезу й теж вирішили встати – просто, щоб не виглядати вбивцями відверто. Але всі знають, що це саме російський терор, саме російська держава вбиває ні в чому не винних людей на цій війні, розв’язаній проти українського народу.

Сьогодні я хочу завершити це звернення одним з таких доказів – щоб ніхто не смів обманювати щодо ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці. Російська ракета ударила саме по цьому обʼєкту – цілеспрямовано. Очевидно, що такий був наказ. Очевидно, що такі координати отримали російські вбивці для цієї ракети. Вони хотіли убити якнайбільше людей в мирному місті в звичайному торговельному центрі".

Деталі: Президент запевнив, що всіх причетних до ракетних ударів по цивільних об’єктах та російських дипломатів і пропагандистів, які виправдовують цей теракт – буде покарано.

Зеленський запевнив, що в української влади є імена й прізвища всіх, хто ухвалював рішення щодо завдання ракетного удару по Кременчуку.

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