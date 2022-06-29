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Зеленський показав відео ракетного удару росіян по торговому центру в Кременчуці

Денис КарловськийСереда, 29 червня 2022, 00:03
момент вибуху в кременчуці. скриншот відеозапису

Президент Володимир Зеленський показав запис відеокамер, які зафіксували удар російських ракет по торговому центру в Кременчуці. 

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Станом на цей вечір загальна кількість російських ракет, які вдарили по наших містах, – уже 2811. А скільки ще авіабомб, скільки артилерійських снарядів?!

Рада безпеки ООН сьогодні стоячи вшанувала пам’ять усіх українців, убитих російською армією на нашій землі. Члени російської делегації озирнулися на всіх присутніх у залі Радбезу й теж вирішили встати – просто, щоб не виглядати вбивцями відверто. Але всі знають, що це саме російський терор, саме російська держава вбиває ні в чому не винних людей на цій війні, розв’язаній проти українського народу.

Сьогодні я хочу завершити це звернення одним з таких доказів – щоб ніхто не смів обманювати щодо ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці. Російська ракета ударила саме по цьому обʼєкту – цілеспрямовано. Очевидно, що такий був наказ. Очевидно, що такі координати отримали російські вбивці для цієї ракети. Вони хотіли убити якнайбільше людей в мирному місті в звичайному торговельному центрі".

Деталі: Президент запевнив, що всіх причетних до ракетних ударів по цивільних об’єктах та російських дипломатів і пропагандистів, які виправдовують цей теракт – буде покарано.

Зеленський запевнив, що в української влади є імена й прізвища всіх, хто ухвалював рішення щодо завдання ракетного удару по Кременчуку.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 27 червня росіяни завдали ракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуку. Друга ракета пошкодила будівлю АТ "Кредмаш", яка виробляла лише запчастини для цивільних автомобілів.
  • В Офісі президента вдень 28 червня повідомили, що в ТЦ "Астор" внаслідок ракетного удару росіян загинуло понад 20 людей.
  • Міністерство внутрішніх справ України вже визначило імена російських льотчиків, які здійснили запуск ракет по торговому центру в Кременчуку. Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова переконана, що ракетний удар по ТЦ "Амстор" може розглядатися в Міжнародному кримінальному суді ООН як злочин проти людяності.
  • Рада безпеки ООН збереться на позачергове засідання через удар по Кременчуку. Лідери країн "Групи семи" заявили, що російського президента Володимира Путіна та керівників російського уряду притягнуть до відповідальності за ракетний удар по Кременчуку.

Теми: ЗеленськийКременчукПолтавська областьобстріл
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