Зеленский показал видео ракетного удара россиян по торговому центру в Кременчуге
Президент Владимир Зеленский показал запись видеокамер, зафиксировавших удар российских ракет по торговому центру в Кременчуге.
Источник: вечернее обращение Зеленского
Прямая речь Зеленского: "По состоянию на этот вечер общее количество российских ракет, ударивших по нашим городам, – уже 2811. А сколько еще авиабомб, сколько артиллерийских снарядов?!
Совбез ООН сегодня стоя почтил память всех украинцев, убитых российской армией на нашей земле. Члены российской делегации оглянулись на всех присутствующих в зале Совбеза и тоже решили подняться – просто, чтобы не выглядеть убийцами откровенно. Но все знают, что это именно российский террор, именно российское государство убивает ни в чем не повинных людей на этой войне, развязанной против украинского народа.
Сегодня я хочу завершить это обращение одним из таких доказательств – чтобы никто не смел лгать относительно ракетного удара по торговому центру в Кременчуге. Российская ракета ударила именно по этому объекту – целенаправленно. Очевидно, что таков был приказ. Очевидно, такие координаты получили российские убийцы для этой ракеты. Они хотели убить больше людей в мирном городе в обычном торговом центре".
Детали: Президент заверил, что все причастные к ракетным ударам по гражданским объектам, а также российские дипломаты и пропагандисты, которые оправдывают этот теракт – будут наказаны.
Зеленский заверил, что украинская власть имеет все имена и фамилии, которые принимали решение о совершении ракетного удара по Кременчугу.
Предыстория:
- 27 июня россияне нанесли ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге. Вторая ракета повредила здание АО "Кредмаш", которое производило только запчасти для гражданских автомобилей.
- В Офисе президента днем 28 июня сообщили, что в ТЦ "Астор" в результате ракетного удара россиян погибли более 20 человек.
- Министерство внутренних дел Украины уже определило имена российских летчиков, совершивших запуск ракет по торговому центру в Кременчуге. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова убеждена, что ракетный удар по ТЦ "Амстор" может рассматриваться в Международном уголовном суде ООН как преступление против человечности.
- Совбез ООН соберется на внеочередное заседание из-за удара по Кременчугу. Лидеры стран "Группы семи" заявили, что российский президент Владимир Путин и руководители российского правительства будут привлечены к ответственности за ракетный удар по Кременчугу.