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Зеленский показал видео ракетного удара россиян по торговому центру в Кременчуге

Денис КарловскийСреда, 29 июня 2022, 00:03
момент взрыва в кременчуге. скриншот видео

Президент Владимир Зеленский показал запись видеокамер, зафиксировавших удар российских ракет по торговому центру в Кременчуге.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "По состоянию на этот вечер общее количество российских ракет, ударивших по нашим городам, – уже 2811. А сколько еще авиабомб, сколько артиллерийских снарядов?!

Совбез ООН сегодня стоя почтил память всех украинцев, убитых российской армией на нашей земле. Члены российской делегации оглянулись на всех присутствующих в зале Совбеза и тоже решили подняться – просто, чтобы не выглядеть убийцами откровенно. Но все знают, что это именно российский террор, именно российское государство убивает ни в чем не повинных людей на этой войне, развязанной против украинского народа.

Сегодня я хочу завершить это обращение одним из таких доказательств – чтобы никто не смел лгать относительно ракетного удара по торговому центру в Кременчуге. Российская ракета ударила именно по этому объекту – целенаправленно. Очевидно, что таков был приказ. Очевидно, такие координаты получили российские убийцы для этой ракеты. Они хотели убить больше людей в мирном городе в обычном торговом центре".

Детали: Президент заверил, что все причастные к ракетным ударам по гражданским объектам, а также российские дипломаты и пропагандисты, которые оправдывают этот теракт – будут наказаны.

Зеленский заверил, что украинская власть имеет все имена и фамилии, которые принимали решение о совершении ракетного удара по Кременчугу.

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Темы: ЗеленскийКременчугПолтавская областьобстрел
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