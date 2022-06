Резніков поговорив з головою Пентагону та анонсував новий пакет допомоги Україні

Міністр оборони Олексій Резніков провів телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном, за результатами якої анонсував новий пакет військової допомоги Україні від країн-членів НАТО.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова Резнікова: "Напередодні саміту НАТО я мав телефонну розмову з другом Ллойдом Остіном III. Він підтвердив міцну підтримку НАТО боротьби України за свободу та незалежність".

On the eve of the #NATOSummit I had a 📞 call with my friend @SecDef Lloyd Austin III. He reaffirmed strong support of the @NATO of Ukraine struggle for freedom & independence. We also discussed another package of military aid to 🇺🇦 from the Alliance member states. To be continue pic.twitter.com/L0stXBWG5x