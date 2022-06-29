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Резніков поговорив з головою Пентагону та анонсував новий пакет допомоги Україні

Ірина БалачукСереда, 29 червня 2022, 11:41
Олексій Резніков і Ллойд Остін. Фото ілюстративне з Twitter Резнікова

Міністр оборони Олексій Резніков провів телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном, за результатами якої анонсував новий пакет військової допомоги Україні від країн-членів НАТО.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова Резнікова: "Напередодні саміту НАТО я мав телефонну розмову з другом Ллойдом Остіном III. Він підтвердив міцну підтримку НАТО боротьби України за свободу та незалежність".

Деталі: Резніков додав, що сторони також обговорили черговий пакет військової допомоги Україні від країн-членів НАТО.

"Далі буде", – підсумував міністр оборони.

Теми: РезніковСШАУкраїна
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