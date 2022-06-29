Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Резніков поговорив з головою Пентагону та анонсував новий пакет допомоги Україні

Ірина БалачукСереда, 29 червня 2022, 11:41
Резніков поговорив з головою Пентагону та анонсував новий пакет допомоги Україні
Олексій Резніков і Ллойд Остін. Фото ілюстративне з Twitter Резнікова

Міністр оборони Олексій Резніков провів телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіном, за результатами якої анонсував новий пакет військової допомоги Україні від країн-членів НАТО.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова Резнікова: "Напередодні саміту НАТО я мав телефонну розмову з другом Ллойдом Остіном III. Він підтвердив міцну підтримку НАТО боротьби України за свободу та незалежність".

Реклама:

Деталі: Резніков додав, що сторони також обговорили черговий пакет військової допомоги Україні від країн-членів НАТО.

"Далі буде", – підсумував міністр оборони.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РезніковСШАУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Резніков
Резніков розказав, чи є необхідність у новій мобілізації
Резніков вірить, що може забрати у польського постачальника-боржника або гроші, або снаряди
Резніков розповів, чи пропонував йому Зеленський іншу посаду
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: