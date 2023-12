Резников поговорил с главой Пентагона и анонсировал новый пакет помощи Украине

Министр обороны Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, по результатам которого анонсировал новый пакет военной помощи Украине от стран-членов НАТО.

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь Резникова: "Накануне саммита НАТО у меня был телефонный звонок с другом Ллойдом Остином III. Он подтвердил твердую поддержку НАТО борьбы Украины за свободу и независимость".

On the eve of the #NATOSummit I had a 📞 call with my friend @SecDef Lloyd Austin III. He reaffirmed strong support of the @NATO of Ukraine struggle for freedom & independence. We also discussed another package of military aid to 🇺🇦 from the Alliance member states. To be continue pic.twitter.com/L0stXBWG5x