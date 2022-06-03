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Київський фунікулер закривають на ремонт

Ірина БалачукП'ятниця, 3 червня 2022, 10:21
Фото КМВА

Київський фунікулер закривають на плановий ремонт, щоб він був готовим за першої нагоди прийняти відвідувачів.

Джерело: сайт Київської міської адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Миколу Поворозника

Пряма мова Поворозника: "Зараз, окрім консервації художніх елементів фунікулеру, стоїть питання планового щорічного ремонту, який повинен проходити підйомник. Тому зараз фунікулер закриється на плановий ремонт, щоб за першої нагоди відкрити двері для відвідувачів".

Деталі: Чиновник нагадав, що з початку повномасштабної агресії Росії перед Києвом постало питання функціонування фунікулеру не лише як громадського транспорту, але й як пам’ятки.

Особливо цінним є оздоблення вестибюлів – вітражі у виконанні українських художників Валентина Задорожного та Миколи Шкарапути.

За словами Поворозника, питання консервації пам’ятки вирішили волонтери. Вітражі закрили дерев’яними щитами, укріпили їх вогнестійким брезентом та оцинкованими залізними листами.  

Теми: Київвійнатранспорт
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