Київський фунікулер закривають на ремонт

Київський фунікулер закривають на плановий ремонт, щоб він був готовим за першої нагоди прийняти відвідувачів.

Джерело: сайт Київської міської адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Миколу Поворозника

Пряма мова Поворозника: "Зараз, окрім консервації художніх елементів фунікулеру, стоїть питання планового щорічного ремонту, який повинен проходити підйомник. Тому зараз фунікулер закриється на плановий ремонт, щоб за першої нагоди відкрити двері для відвідувачів".

Деталі: Чиновник нагадав, що з початку повномасштабної агресії Росії перед Києвом постало питання функціонування фунікулеру не лише як громадського транспорту, але й як пам’ятки.

Особливо цінним є оздоблення вестибюлів – вітражі у виконанні українських художників Валентина Задорожного та Миколи Шкарапути.

За словами Поворозника, питання консервації пам’ятки вирішили волонтери. Вітражі закрили дерев’яними щитами, укріпили їх вогнестійким брезентом та оцинкованими залізними листами.