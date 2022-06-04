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Новим президентом Албанії стане начальник Генштабу

"Європейська правда"Субота, 4 червня 2022, 04:58
фото: twitter ЄП

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив у п’ятницю, що його партія обрала міністра оборони країни новим президентом після того, як не змогла обрати єдиного кандидата з опозицією.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Генерал-майор Байрам Бегай став начальником Генерального штабу албанських збройних сил у 2020 році після того, як обіймав різні посади в армії, переважно в галузі медицини.

Рама сказав, що його партія обговорила 26 імен, але врешті-решт вирішила, що "Бігай – підходяща людина для того, щоб бути президентом Албанії протягом наступних п'яти років".

Обрати нового президента не вдалося раніше протягом трьох турів, у яких необхідно набрати три п'яті голоси у парламенті зі 140 депутатів.

В останніх двох турах потрібна проста більшість, а у партії Рами є 74 голоси. Очікується, що парламент збереться у суботу увечері, щоб проголосувати за нового главу держави.

Роль президента в Албанії багато в чому є символічною, хоча він і має деякі повноваження щодо судової системи та збройних сил. Албанія стала членом НАТО у 2009 році.

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Нагадаємо, Албанія запропонувала НАТО можливість використовувати військово-морську базу Паша Ліман, яка була побудована за радянських часів.

НАТО також розпочало роботу з модернізації албанської авіабази Кучове, яка після завершення робіт стане допоміжним аеропортом для операцій Альянсу.

Теми: Албанія
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