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Угорщина наполегливо продовжує поливати брудом Україну та відбілювати Росію - Стефанчук

"Європейська правда"Неділя, 5 червня 2022, 13:52

Голова Верховної ради Руслан Стефанчук розкритикував заяви спікера парламенту Угорщини Ласло Кевера і загалом позицію Будапешта щодо України.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

"Щодо заяви Спікера Парламенту Угорщини Ласло Кьовера: увесь демократичний світ зі здивуванням і нерозумінням спостерігає не за заявами Президента Зеленського, а за позицією Угорщини, яка наполегливо продовжує поливати брудом Україну та відбілювати Росію. На відміну від спікера угорського парламенту, ми в Україні, в тому числі  – закарпатські угорці, впевнені, що Україна переможе і буде відбудована досить швидко", - написав Стефачнук.

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Він заявив, що Угорщині треба припинити жити минулими проблемами, опускатися до особистих образ і почути те, про що просять закарпатські угорці сьогодні. А це – зброя, якою вони можуть захистити свої домівки від російської орди.

"І не треба спекулювати на тому, що ця зброя буде використана проти них, ховаючи за цим своє небажання їм же і допомогти, – такі заяви є цинічними, ганебними, безвідповідальними і лише грають на руку російському агресору", - підкреслив спікер.

Нагадаємо, спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер висловив думку про "психічні проблеми" у президента України Володимира Зеленського через те, що він рішуче, іноді жорстко просить партнерів про підтримку.

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В Офісі президента відреагували на образи Кевера приказками і згадали про Корюківську трагедію.

Міністерство закордонних справ України заявило, що очікує на оприлюднення Ласло Кевером довідки про стан його психічного здоров’я.

Теми: УгорщинаСтефанчук
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