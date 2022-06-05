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Венгрия упорно продолжает поливать грязью Украину и отбеливать Россию - Стефанчук

"Европейская правда"Воскресенье, 5 июня 2022, 13:52

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук раскритиковал заявления спикера парламента Венгрии Ласло Кевера и в целом позицию Будапешта по Украине.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

"По заявлению спикера парламента Венгрии Ласло Кевера: весь демократический мир с удивлением и непониманием наблюдает не за заявлениями президента Зеленского, а за позицией Венгрии, которая настойчиво продолжает поливать грязью Украину и отбеливать Россию. В отличие от спикера венгерского парламента, мы в Украине в том числе – закарпатские венгры, уверены, что Украина победит и будет восстановлена ​​достаточно быстро", - написал Стефачнук.

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Он заявил, что Венгрии нужно прекратить жить прошлыми проблемами, опускаться до личных обид и услышать то, о чем просят закарпатские венгры сегодня. А это – оружие, которым они могут защитить свои дома от русской орды.

"И не надо спекулировать на том, что это оружие будет использовано против них, скрывая за этим свое нежелание им же и помочь, – такие заявления являются циничными, позорными, безответственными и только играют на руку российскому агрессору", - подчеркнул спикер.

Напомним, спикер парламента Венгрии Ласло Кевер высказал мнение о "психических проблемах" у президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он решительно, иногда жестко просит партнеров о поддержке.

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В Офисе президента отреагировали на оскорбления в адрес Зеленского поговорками и упомянули о Корюковской трагедии.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что ожидает обнародования Ласло Кевером справки о состоянии его психического здоровья.

Темы: ВенгрияСтефанчук
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