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Глава МЗС Латвії: Не варто надто хвилюватись через емоційне благополуччя агресора

"Європейська правда"Вівторок, 7 червня 2022, 10:06

Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич закликав не перейматись "емоційним благополуччям" держав-агресорів, бо вони цього "не оцінять".

Про це Ринкевич написав у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Його коментар можна розглядати як відповідь на нещодавній заклик президента Франції Еммануеля Макрона "не принижувати Росію".

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"Демократичний світ повинен захищати передусім цінності та честь, не варто надто хвилюватися з приводу емоційного благополуччя агресорів, вони все одно не оцінять цю незвичайну доброту", – зазначив Едгар Ринкевич.

Як повідомлялося, Еммануель Макрон заявив, що дуже важливо не принижувати Росію, щоб, коли бойові дії в Україні припиняться, можна було знайти дипломатичне рішення. Макрон разом з тим зазначив, що вважає рішення Путіна почати війну фундаментальною історичною помилкою. 

ВІДЕО ДНЯ

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив що заклики не допустити приниження Росії можуть лише принизити Францію чи будь-яку іншу країну, яка закликатиме до цього.

Теми: ЛатвіяРосія
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