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У Києві викрили ще 2 схеми незаконного переправлення чоловіків за кордон

Валентина РоманенкоВівторок, 7 червня 2022, 10:48
У Києві викрили ще 2 схеми незаконного переправлення чоловіків за кордон
фото поліції

Столичні правоохоронці викрили ще два канали незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

Джерело: столична поліція, Київська міська прокуратура

Деталі: В ході досудового розслідування силовики встановили, що у столиці діє дві групи осіб, які будучи між собою пов’язані, організували виготовлення підроблених документів, за допомогою яких чоловіки призовного віку могли безперешкодно перетинати державний кордон України в умовах воєнного стану, а також безпосереднє переправлення їх через державний кордон поза встановленими пунктами пропуску.

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Поліція зазначає, що порушникам допомагали іноземці, котрі чекали втікачів на території іноземної держави.

Вартість виготовлення документів про непридатність до військової служби складала 7 тисяч доларів, а вартість незаконного перетину державного кордону – 7 тисяч євро.

Повідомляється, що в ході документування продажу таких довідок осіб, причетних затримали на "гарячому".

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Це раніше не судимі громадяни України, 1970, 1972, 1984, 1982 та 1996 років народження

Також правоохоронці завадили незаконному перетину чотирма особами державного кордону України з Угорщиною та затримали перевізника.

 

Наразі організатору злочину та 4 спільникам повідомлено про підозру. Затриманим загрожує до дев’яти років тюремного ув’язнення.

Суд обрав всім фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Теми: Київполіціяпрокуратура
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