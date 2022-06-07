У Києві викрили ще 2 схеми незаконного переправлення чоловіків за кордон

Столичні правоохоронці викрили ще два канали незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

Джерело: столична поліція, Київська міська прокуратура

Деталі: В ході досудового розслідування силовики встановили, що у столиці діє дві групи осіб, які будучи між собою пов’язані, організували виготовлення підроблених документів, за допомогою яких чоловіки призовного віку могли безперешкодно перетинати державний кордон України в умовах воєнного стану, а також безпосереднє переправлення їх через державний кордон поза встановленими пунктами пропуску.

Реклама:

Поліція зазначає, що порушникам допомагали іноземці, котрі чекали втікачів на території іноземної держави.

Вартість виготовлення документів про непридатність до військової служби складала 7 тисяч доларів, а вартість незаконного перетину державного кордону – 7 тисяч євро.

Повідомляється, що в ході документування продажу таких довідок осіб, причетних затримали на "гарячому".

ВІДЕО ДНЯ

Це раніше не судимі громадяни України, 1970, 1972, 1984, 1982 та 1996 років народження

Також правоохоронці завадили незаконному перетину чотирма особами державного кордону України з Угорщиною та затримали перевізника.

Наразі організатору злочину та 4 спільникам повідомлено про підозру. Затриманим загрожує до дев’яти років тюремного ув’язнення.

Суд обрав всім фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.