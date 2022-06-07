В Киеве разоблачили еще 2 схемы незаконной переправки мужчин за границу

Столичные правоохранители разоблачили еще два канала незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу.

Источник: столичная полиция, Киевская городская прокуратура

Детали: В ходе досудебного расследования силовики установили, что в столице действуют две группы связанных лиц, которые организовали изготовление поддельных документов, с помощью которых мужчины призывного возраста могли беспрепятственно пересекать государственную границу Украины в условиях военного положения, а также непосредственную переправку их через государственную границу вне установленных пунктов пропуска.

Полиция отмечает, что нарушителям помогали иностранцы, ожидавшие беглецов на территории иностранного государства.

Стоимость изготовления документов о непригодности к военной службе составляла 7 тысяч долларов, а стоимость незаконного пересечения государственной границы – 7 тысяч евро.

Сообщается, что в ходе документирования продажи таких справок лиц, причастные были задержаны с поличным.

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Также правоохранители помешали незаконному пересечению четырьмя лицами государственной границы Украины с Венгрией и задержали перевозчика.

В настоящее время организатору преступления и 4 сообщникам доложено о подозрении. Задержанным грозит до девяти лет тюремного заключения.

Суд избрал всем фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.