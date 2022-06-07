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Киянин на замовлення РФ створив в Україні 20 інтернет-ЗМІ – СБУ

Катерина ТищенкоВівторок, 7 червня 2022, 16:21
фото СБУ

СБУ викрила мешканця Києва, який на замовлення РФ створив 20 проросійських інтернет-ЗМІ в Україні.

Джерело: СБУ, Київська обласна прокуратура

 
усі фото СБУ

Дослівно: "За даними кібердепартаменту Служби безпеки України, зловмисником виявився мешканець Києва. Його курували спецслужби країни-агресора, щоб максимально поширити ідеї "русского мира" в нашій державі.

Для цього киянину поставили завдання створити понад 20 інтернет-ЗМІ. У них регулярно виправдовували збройну агресію РФ та глорифікували її учасників. Крім того, через ці вебресурси активно розганялася завідомо неправдива інформація про ЗСУ, дискредитувалися українські захисники.

Загальна аудиторія даних ресурсів налічувала понад 2,2 млн унікальних користувачів на місяць".

 

Деталі: Слідчі СБУ затримали агента та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення і поширення матеріалів, у яких виправдовується, визнається правомірною та заперечується збройна агресія Росії проти України).

 

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з можливою конфіскацією майна.

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Разом з тим, Київська обласна прокуратура повідомляє, що затриманий – мешканець Київщини.

За даними слідства, він створив та здійснював адміністрування майже 20 інтернет-ресурсів, на яких велася пропаганда на користь країни-агресора. За свою роботу чоловік отримував оплату з території РФ, у тому числі з використанням підсанкційних платіжних систем.

За результатами проведених санкціонованих обшуків виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, флеш носії, мобільні пристрої, документи, що свідчать про його протиправну діяльність тощо.

Теми: СБУРосіяінтернетЗМІ
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