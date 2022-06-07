В Україні можуть модернізувати ППО за вінницьким ноу-хау – Борзов

Глава Вінницької ОВА повідомив, що Збройні сили розглядають модернізацію у системі ППО по всій території України за вінницьким ноу-хау.

Джерело: брифінг голови Вінницької ОВА Сергія Борзова

Пряма мова: "Всі вінничани часто чують сирени повітряної тривоги. Ворог застосовує тисячі ракет для знищення українців, військових та важливих об'єктів інфраструктури.

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Завдяки вінницьким винахідникам, які застосували сучасні технології, вдалося значно підвищити ефективність системи ППО в нашому регіоні. Вінницьке ноу-хау розглядають у ЗСУ для впровадження по всій території України".

Деталі: Борзов повідомив, що в області продовжують зміцнювати систему оборони регіону.

Він додав, що тисячі вінничан виконують земельні роботи з обладнання фортифікаційних споруд, - "це сотні кілометрів".

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Борзов зазначив, що в області забезпечили охорону системи критичної інфраструктури.

Усі важливі об'єкти охороняють виділені наряди, сили та засоби з підрозділів тероборони, поліції та СБУ.

Також в охороні беруть участь добровольці територіальних громад.