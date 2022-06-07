В Україні можуть модернізувати ППО за вінницьким ноу-хау – Борзов

Глава Вінницької ОВА повідомив, що Збройні сили розглядають модернізацію у системі ППО по всій території України за вінницьким ноу-хау.

Джерело: брифінг голови Вінницької ОВА Сергія Борзова

Пряма мова: "Всі вінничани часто чують сирени повітряної тривоги. Ворог застосовує тисячі ракет для знищення українців, військових та важливих об'єктів інфраструктури.

Завдяки вінницьким винахідникам, які застосували сучасні технології, вдалося значно підвищити ефективність системи ППО в нашому регіоні. Вінницьке ноу-хау розглядають у ЗСУ для впровадження по всій території України".

Деталі: Борзов повідомив, що в області продовжують зміцнювати систему оборони регіону.

Він додав, що тисячі вінничан виконують земельні роботи з обладнання фортифікаційних споруд, - "це сотні кілометрів".

Борзов зазначив, що в області забезпечили охорону системи критичної інфраструктури.

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Усі важливі об'єкти охороняють виділені наряди, сили та засоби з підрозділів тероборони, поліції та СБУ.

Також в охороні беруть участь добровольці територіальних громад.