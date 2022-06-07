У Греції критикують Німеччину за схему постачання Україні БМП в обмін на німецькі Marder – ЗМІ

Греція вважає надто повільною схему Німеччини, згідно з якою Афіни постачатимуть Україні радянські бронетранспортери БМП-1 в обмін на модернізовані й відремонтовані німецькі БМП Marder.

Про це Bild розповіло джерело в Міноборони Греції, повідомляє "Європейська правда".

Відповідно до плану, погодженого Німеччиною та Грецією, передача техніки Україні відбуватиметься так.

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Спершу представники Афін будуть запрошені на засідання спеціального комітету в Німеччину для перевірки стану Marder. Після цього БМП мають полагодини й модернізувати та передати Греції, де їх знову перевірять і перефарбують у грецькі кольори. І вже тоді Афіни зможуть передати Україні БМП-1.

За словами джерела Bild, постачання озброєння відповідно до німецької схеми займає багато часу і є надто заплутаною: "Може минути щонайменше два місяці, перш ніж перша БМП з Німеччини буде на наших островах, поки ми тримаємо свої БМП напоготові".

Раніше у Греції підкреслювали, що через безпекові побоювання з боку Туреччини передадуть свої БМП Україні лише після отримання Marder від Німеччини.

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У середині квітня в Міноборони Греції заявили, що більше не планують надавати Україні допомогу зброєю, тому що це послабило би власну обороноздатність. Раніше Греція передала Україні два літаки з військовою допомогою, зокрема стрілецькою зброєю та ЗРК.

А проте, наприкінці травня канцлер Олаф Шольц анонсував у вівторок обмін, у рамках якого Німеччина передає Греції 50 німецьких бронетранспортерів Marder, а Греція швидко постачає в Україну бронемашини радянського виробництва.

Проте, за даними видання Bild, йдеться про німецькі бронемашини, на які компанія Rheinmetall подала заявку на експорт до України до Федеральної ради безпеки ще 22 квітня.

Німецька сторона не повідомляла, коли саме буде завершений процес передання техніки Греції.

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