За катування цивільних оголосили підозру підполковнику РФ, який загинув в Україні

За матеріалами СБУ Офіс генпрокурора заочно повідомив про підозру підполковнику РФ, який віддавав накази про побиття та тортури мешканців Конотопа, та загинув під час війни в Україні в березні 2022 року.

Джерело: управління СБУ у Сумській області, ОГП, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно СБУ: "За даними досудового слідства, військовий комендант гарнізону міста Самара під час тимчасової окупації Конотопщини систематично наказував підлеглим жорстоко поводитись із затриманими місцевими мешканцями.

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Задокументовано кілька епізодів порушень законів та звичаїв війни, вчинених за наказами підполковника ворожої армії".

Деталі: Правоохоронці не називають ім'я російського військового, але як свідчить фото, оприлюднене ОГП, та підтвердило УП джерело в силових структурах, йдеться про 48-річного військового коменданта Георгія Петруніна, який "пройшов Чечню та Сирію", але (як підтвердили російські ЗМІ) загинув в Україні в кінці березня 2022 року.

Співрозмовник УП пояснює, що такою є процесуальна процедура - як правова оцінка діям воєнного злочинця.

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Встановлено, що за наказом підполковника РФ затриманих жителів міста били, роздягали та залишали на холоді. Також їм погрожували стратою, вимагаючи дані про учасників АТО/ООС, військовослужбовців Збройних Сил України та місця можливого зберігання зброї.

За даними слідства, підполковник ЗС РФ разом зі своїми підлеглими незаконно перетнув державний кордон України у Сумській області.

25 лютого 2022 року на в’їзді в селі В’язове військові РФ на організованому ними блокпості зупинили автомобіль. Застосовуючи фізичну силу, вони затримали водія та перевезли на сільськогосподарське підприємство.

Там підполковник, щоб залякати затриманого, віддав підлеглим наказ начебто розстріляти його. Чоловіка змусили роздягнутися до спідньої білизни та тримали його упродовж 4-5 годин із кайданками на руках поруч із чорними поліетиленовими мішками, в яких, ймовірно, знаходилися тіла. При цьому температура в приміщенні була близько 4 градусів Цельсія. Потім чоловіка відпустили.

28 лютого 2022 року військові РФ за аналогічною схемою затримали ще двох місцевих жителів, які розвозили хліб.

Підполковник наказав підлеглим одягти на них металеві кайданки та зав’язати очі. Утримували чоловіків на тому ж підприємстві.

Затриманим, за вказівкою підполковника, систематично завдавали удари прикладом зброї. При цьому в них вимагали дані про цивільних мешканців Конотопа з проукраїнською позицією, розташування військових Збройних Сил України у місті Конотопі та місця зберігання зброї. Лише 2 березня 2022 року затриманих відпустили.