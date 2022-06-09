В аеропорту Парижа через страйк скасовано чверть рейсів

Близько чверті рейсів, запланованих на ранок четверга в аеропорту Париж-Шарль де Голль, скасовано через страйк співробітників аеропорту, які вимагають підвищення заробітної плати.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Генеральний директорат цивільної авіації (DGAC) звернувся до компаній з проханням скоротити кількість рейсів з 7:00 до 14:00 у четвер, коли останнім часом кілька європейських аеропортів зіткнулися з величезними труднощами в обслуговуванні мандрівників через брак персоналу.

Air France, основна компанія, що працює в хабі Париж-Шарль-де-Голль, оголосила, що скасувала 85 коротко- та середньомагістральних рейсів у четвер, щоб виконати вимоги DGAC.

"Плануються також зміни в розкладі далекомагістральних рейсів", – додали в компанії, уточнивши, що "з зацікавленими клієнтами зв’яжуться безпосередньо".

Усі профспілки в аеропорту (CGT, FO, CFDT, CFTC, CFE-CGC, Unsa і SUD) закликають усіх співробітників мобілізуватися, щоб вимагати підвищення зарплати на 300 євро "беззастережно, для всіх".

"Незважаючи на відновлення подорожей та прибутків, наша праця не оплачується за справедливою вартістю. Збільшується все, крім наших зарплат", – обурюються профспілки.

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За оцінками профспілок, за два роки в авіаційному секторі через пандемію Covid-19 було втрачено 15 000 робочих місць, що призвело до зростання тиску на працівників, які залишилися.