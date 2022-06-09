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В аеропорту Парижа через страйк скасовано чверть рейсів

"Європейська правда"Четвер, 9 червня 2022, 10:37

Близько чверті рейсів, запланованих на ранок четверга в аеропорту Париж-Шарль де Голль, скасовано через страйк співробітників аеропорту, які вимагають підвищення заробітної плати.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Генеральний директорат цивільної авіації (DGAC) звернувся до компаній з проханням скоротити кількість рейсів з 7:00 до 14:00 у четвер, коли останнім часом кілька європейських аеропортів зіткнулися з величезними труднощами в обслуговуванні мандрівників через брак персоналу.

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Air France, основна компанія, що працює в хабі Париж-Шарль-де-Голль, оголосила, що скасувала 85 коротко- та середньомагістральних рейсів у четвер, щоб виконати вимоги DGAC.

"Плануються також зміни в розкладі далекомагістральних рейсів", – додали в компанії, уточнивши, що "з зацікавленими клієнтами зв’яжуться безпосередньо".

Усі профспілки в аеропорту (CGT, FO, CFDT, CFTC, CFE-CGC, Unsa і SUD) закликають усіх співробітників мобілізуватися, щоб вимагати підвищення зарплати на 300 євро "беззастережно, для всіх".

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"Незважаючи на відновлення подорожей та прибутків, наша праця не оплачується за справедливою вартістю. Збільшується все, крім наших зарплат", – обурюються профспілки.

За оцінками профспілок, за два роки в авіаційному секторі через пандемію Covid-19 було втрачено 15 000 робочих місць, що призвело до зростання тиску на працівників, які залишилися.

Теми: Франціяавіа
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