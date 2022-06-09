У Києві перевіряють дно акваторій пляжів: шукають вибухонебезпечні предмети

Рятувально-водолазна служба КП "Плесо" перевіряє дно акваторій міських пляжів у Києві на наявність вибухонебезпечних предметів.

Джерело: сайт Київської адміністрації

Дослівно КМВА: "Фахівці… продовжують обстеження дна акваторій столичних муніципальних пляжів та зон відпочинку на наявність вибухонебезпечних предметів".

Деталі: Станом на 8 червня уже перевірили акваторії 2 пляжів – "Центрального" та "Венеції". Водолази вибухонебезпечних предметів не виявили, але вилучили з дна різні габаритні предмети та гілля.



Дослідження акваторії пляжів триватимуть орієнтовно два тижні.



У КМВА наголосили, що в умовах воєнного стану та заради безпеки громадян не радять відвідувати пляжі і зони відпочинку.