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У Києві перевіряють дно акваторій пляжів: шукають вибухонебезпечні предмети

Ірина БалачукЧетвер, 9 червня 2022, 16:14
Фото з сайту КМВА

Рятувально-водолазна служба КП "Плесо" перевіряє дно акваторій міських пляжів у Києві на наявність вибухонебезпечних предметів.

Джерело: сайт Київської адміністрації

Дослівно КМВА: "Фахівці… продовжують обстеження дна акваторій столичних муніципальних пляжів та зон відпочинку на наявність вибухонебезпечних предметів".

Деталі: Станом на 8 червня уже перевірили акваторії 2 пляжів – "Центрального" та "Венеції". Водолази вибухонебезпечних предметів не виявили, але вилучили з дна різні габаритні предмети та гілля.

Дослідження акваторії пляжів триватимуть орієнтовно два тижні.

У КМВА наголосили, що в умовах воєнного стану та заради безпеки громадян не радять відвідувати пляжі і зони відпочинку.

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Теми: Київвійнапляжі
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