В Киеве проверяют дно акваторий пляжей: ищут взрывоопасные предметы

Спасательно-водолазная служба КП "Плес" проверяет дно акваторий городских пляжей в Киеве на наличие взрывоопасных предметов.

Источник: сайт Киевской администрации

Дословно КГВА: "Специалисты… продолжают обследование дна акваторий столичных муниципальных пляжей и зон отдыха на наличие взрывоопасных предметов".

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Детали: По состоянию на 8 июня, уже проверили акватории 2 пляжей – "Центрального" и "Венеции".

Водолазы взрывоопасных предметов не обнаружили, но изъяли со дна разные габаритные предметы и ветви.

Исследования акватории пляжей продлится ориентировочно две недели.

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В КГВА подчеркнули, что в условиях военного положения и ради безопасности граждан не советуют посещать пляжи и зоны отдыха.