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У списку на обмін 29 червня була лише одна жінка – "Азов"

Катерина ТищенкоП'ятниця, 1 липня 2022, 22:58
обмін полоненими 29 червня, фото ГУР

У списку на обмін полоненими, що відбувся 29 червня, була лише одна жінка-військовослужбовець.

Джерело: в.о. командира полку "Азов" Микита Надточій у відеозверненні

Пряма мова: "Всього було обміняно 144 військовослужбовці, серед них 95 військовослужбовців – це захисники "Азовсталі". З усього цього списку на обмін була подана лише одна жінка-військовослужбовець.

На даний момент там залишається дуже багато жінок-медиків, які виконували бойові завдання на території гарнізону "Маріуполь"".

Деталі: Надточій також відзначив, що всі бійці, які повернулися додому, потребують лікування та тривалої реабілітації.

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Що передувало: 29 червня в рамках найбільшого з 24 лютого обміну полоненими Україна повернула 144 військових, з яких 95 захисників "Азовсталі".

Передісторія: 

Теми: обмінполоненіАзов
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