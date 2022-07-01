У списку на обмін 29 червня була лише одна жінка – "Азов"
У списку на обмін полоненими, що відбувся 29 червня, була лише одна жінка-військовослужбовець.
Джерело: в.о. командира полку "Азов" Микита Надточій у відеозверненні
‼️ Звернення т.в.о. обов'язки командира полку "Азов" майора Микити Надточія, Раз-Два, з приводу обміну військовополоненими, завдяки якому додому повернулися 43 бійця полку "Азов". pic.twitter.com/Ksw0kYRc9C— АЗОВ (@Polk_Azov) July 1, 2022
Пряма мова: "Всього було обміняно 144 військовослужбовці, серед них 95 військовослужбовців – це захисники "Азовсталі". З усього цього списку на обмін була подана лише одна жінка-військовослужбовець.
На даний момент там залишається дуже багато жінок-медиків, які виконували бойові завдання на території гарнізону "Маріуполь"".
Деталі: Надточій також відзначив, що всі бійці, які повернулися додому, потребують лікування та тривалої реабілітації.
Що передувало: 29 червня в рамках найбільшого з 24 лютого обміну полоненими Україна повернула 144 військових, з яких 95 захисників "Азовсталі".
Передісторія:
- Українські захисники Маріуполя, яких у травні вивезли з території "Азовсталі", перебували у колонії в Донецькій області. Джерела УП в українській владі твердили, що в Оленівці перебуває 2 449 українських військовослужбовців як полонені.
- Вихід захисників Маріуполя на підконтрольну росіянам територію відбувався 16-20 травня. За твердженням російської сторони, з підземель "Азовсталі" вийшли 2 439 бійців. Представники "Червоного хреста" реєстрували українських захисників як військовополонених.
- У Генштабі ЗСУ заявляли, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і командирам дано наказ зберегти життя особового складу. У Міноборони пояснили, що немає іншого варіанту порятунку захисників з "Азовсталі", окрім як вийти до противника.
- 19 червня російські ЗМІ повідомили, що командирів полку "Азов" вивезли з окупованої території Донеччини в Росію для "слідчих дій". Перед цим командир полку Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко передав посадові обов’язки майору Микиті Надточію.