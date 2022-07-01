Зеленський подякував Байдену за нову допомогу: Суттєво посилить нашу ППО

Президент Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за оголошення про новий пакет військової допомоги Україні.

Джерело: президент Володимир Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Я особливо вдячний сьогодні США і особисто Байдену за оголошений саме сьогодні новий пакет підтримки для України, який включає дуже потужні системи NASAMS – зенітний ракетний комплекс, який суттєво посилить нашу протиповітряну оборону. Ми багато працювали задля такого постачання".

Деталі: Президент зазначив, що Україна домовляється і про іншу нову зброю від партнерів і робить усе, щоб зламати перевагу окупантів.

Що передувало: Сполучені Штати у п'ятницю оголосили про новий пакет військової допомоги Україні в розмірі 820 мільйонів доларів, до якого входять дві системи протиповітряної оборони NASAMS і снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS.

За даними ЗМІ, українські військові вже почали опановувати ракетні системи протиповітряної оборони NASAMS норвезького виробництва, про передачу яких оголосили Сполучені Штати.