Вісім іноземних суден зайшли до портів України за збіжжям - ВМС ЗСУ
Понеділок, 11 липня 2022, 22:10
Перші вісім іноземних суден прибули до портів України, щоб експортувати агропродукцію - до забезпечення перевезень залучили Військово-морські сили ЗСУ.
Джерело: пресслужба ВМС ЗСУ
Дослівно: "За зверненням Міністерства інфраструктури України, Військово-морські сили ЗС України долучились до організації забезпечення перевезень цивільними суднами агропродукції через гирло Бистре суднового ходу річки Дунай-Чорне море.
Перші вісім іноземних суден вже прибули до портів України".
Нагадаємо: Відновлення використання каналу "Дунай-Чорне море" стало можливим завдяки звільненню від російських окупантів острова Зміїний.
Передісторія:
- 24 лютого 2022 року до острова Зміїний підійшли два кораблі, росіяни вимагали здатися від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону. Прикордонники відповіли "Рускій корабль, іді нах#й" – проте війська РФ захопили острів.
- 30 червня росіяни втекли зі Зміїного після ударів українських військ, але назвали це "жестом доброї волі".
- 7 липня українські військові повернули прапор України на острів Зміїний, який кілька місяців був під контролем російських військ.
- У ССО розповіли подробиці висадки на острів.
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