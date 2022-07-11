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Вісім іноземних суден зайшли до портів України за збіжжям - ВМС ЗСУ

Валентина РоманенкоПонеділок, 11 липня 2022, 22:10
Вісім іноземних суден зайшли до портів України за збіжжям - ВМС ЗСУ
ілюстративне фото ВМС ЗСУ

Перші вісім іноземних суден прибули до портів України, щоб експортувати агропродукцію - до забезпечення перевезень залучили Військово-морські сили ЗСУ.

Джерело: пресслужба ВМС ЗСУ

Дослівно: "За зверненням Міністерства інфраструктури України, Військово-морські сили ЗС України долучились до організації забезпечення перевезень цивільними суднами агропродукції через гирло Бистре суднового ходу річки Дунай-Чорне море.

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Перші вісім іноземних суден вже прибули до портів України".

Нагадаємо: Відновлення використання каналу "Дунай-Чорне море" стало можливим завдяки звільненню від російських окупантів острова Зміїний.

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Теми: зерновійна
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