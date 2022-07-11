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Восемь иностранных судов зашли в порты Украины за агропродукцией - ВМС ВСУ

Валентина РоманенкоПонедельник, 11 июля 2022, 22:10
иллюстративное фото ВМС ВСУ

Первые восемь иностранных судов прибыли в порты Украины, чтобы экспортировать агропродукцию; к обеспечению перевозок привлечены Военно-морские силы ВСУ.

Источник: пресс-служба ВМС ВСУ

Дословно: "По обращению Министерства инфраструктуры Украины, Военно-морские силы ВС Украины присоединились к организации обеспечения перевозок гражданскими судами агропродукции через устье Быстрое судового хода реки Дунай-Черное море".

Первые восемь иностранных судов уже прибыли в порты Украины".

Напомним: Возобноление использования канала "Дунай-Черное море" стало возможным благодаря освобождению от российских оккупантов острова Змеиный.

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