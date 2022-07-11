Восемь иностранных судов зашли в порты Украины за агропродукцией - ВМС ВСУ
Понедельник, 11 июля 2022, 22:10
Первые восемь иностранных судов прибыли в порты Украины, чтобы экспортировать агропродукцию; к обеспечению перевозок привлечены Военно-морские силы ВСУ.
Источник: пресс-служба ВМС ВСУ
Дословно: "По обращению Министерства инфраструктуры Украины, Военно-морские силы ВС Украины присоединились к организации обеспечения перевозок гражданскими судами агропродукции через устье Быстрое судового хода реки Дунай-Черное море".
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Первые восемь иностранных судов уже прибыли в порты Украины".
Напомним: Возобноление использования канала "Дунай-Черное море" стало возможным благодаря освобождению от российских оккупантов острова Змеиный.
Предыстория:
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- 24 февраля к острову Змеиный подошли два корабля, россияне требовали сдаться от военнослужащих Измаильского пограничного отряда. Пограничники ответили "Русский корабль, иди нах#й" – однако войска РФ захватили остров.
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- 7 июля украинские военные вернули флаг Украины на остров Змеиный, который несколько месяцев находился под контролем российских войск.
- В ССО рассказали подробности высадки на остров.