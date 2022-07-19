Дві речі уповільнюють просування Росії в Україні – британська розвідка

Росія стикається із серйозним браком особового складу у війні проти України і розривається між Донбасом та Херсоном, що уповільнює її просування.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

Росія продовжує задіювати для свого наступу на Донбасі номінально шість окремих армій, але стикається із серйозним браком особового складу.

"У повному складі, перед вторгненням, ці формування налічували приблизно 150 тисяч осіб особового складу. В останні тижні Росія часто діяла групами розміром із роту чисельністю близько 100 осіб під час проведення наступальних операцій у певному секторі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Росія щосили намагалася підтримувати ефективну наступальну бойову міць із початку вторгнення, але тепер ця проблема, ймовірно, стає дедалі гострішою.

"Окрім серйозного браку особового складу, російські планувальники стикаються з дилемою: перекидати резерви на Донбас чи захищатися від українських контратак на південно-західному херсонському напрямі", - йдеться у повідомленні.

Росія заявила політичною метою захоплення всієї Донецької області, але оперативний темп та швидкість просування її військ, ймовірно, будуть дуже повільними без значної оперативної паузи для реорганізації та переоснащення, наголошується у даних британської розвідки.

ВІДЕО ДНЯ

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/ENAyyMxczx



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/wBZvAambUr — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 19, 2022

Раніше повідомлялося, що Росія використовувала приватну військову компанію "Вагнер" для посилення передових сил та зменшення нестачі особового складу та втрат.