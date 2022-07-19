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Дві речі уповільнюють просування Росії в Україні – британська розвідка

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 19 липня 2022, 09:25

Росія стикається із серйозним браком особового складу у війні проти України і розривається між Донбасом та Херсоном, що уповільнює її просування. 

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

Росія продовжує задіювати для свого наступу на Донбасі номінально шість окремих армій, але стикається із серйозним браком особового складу.

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"У повному складі, перед вторгненням, ці формування налічували приблизно 150 тисяч осіб особового складу. В останні тижні Росія часто діяла групами розміром із роту чисельністю близько 100 осіб під час проведення наступальних операцій у певному секторі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Росія щосили намагалася підтримувати ефективну наступальну бойову міць із початку вторгнення, але тепер ця проблема, ймовірно, стає дедалі гострішою.

"Окрім серйозного браку особового складу, російські планувальники стикаються з дилемою: перекидати резерви на Донбас чи захищатися від українських контратак на південно-західному херсонському напрямі", - йдеться у повідомленні.

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Росія заявила політичною метою захоплення всієї Донецької області, але оперативний темп та швидкість просування її військ, ймовірно, будуть дуже повільними без значної оперативної паузи для реорганізації та переоснащення, наголошується у даних британської розвідки.

Раніше повідомлялося, що Росія використовувала приватну військову компанію "Вагнер" для посилення передових сил та зменшення нестачі особового складу та втрат.

Теми: війнарозвідкаДонбасРосія
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