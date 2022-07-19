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Две вещи замедляют продвижение России в Украине – британская разведка

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 19 июля 2022, 09:25

Россия сталкивается с серьезной нехваткой личного состава в войне против Украины и разрывается между Донбассом и Херсоном, что замедляет ее продвижение.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

"В полном составе, перед вторжением, эти формирования были созданы примерно на 150 тысяч человек личного состава. В последние недели Россия часто действовала группами размером с роту численностью около 100 человек при проведении наступательных операций в каком-либо секторе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия изо всех сил пыталась поддерживать эффективную наступательную боевую мощь с самого начала вторжения, но теперь эта проблема, вероятно, становится все более острой.

"Помимо серьезной нехватки личного состава, российские планировщики сталкиваются с дилеммой: перебрасывать резервы на Донбасс или защищаться от украинских контратак на юго-западном херсонском направлении", - говорится в сообщении.

Россия заявила политической целью захват всей Донецкой области, но оперативный темп и скорость продвижения ее войск, вероятно, будут очень медленными без значительной оперативной паузы для реорганизации и переоснащения, отмечается в данных британской разведки.

Ранее сообщалось, что Россия использовала частную военную компанию "Вагнер" для усиления передовых сил и уменьшения нехватки личного состава и потерь.

Темы: войнаразведкаДонбассРосcия
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