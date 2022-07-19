Є дві кандидатури на посаду генпрокурора – джерела 

Новим генеральним прокурором можуть стати Олексій Симоненко, який зараз виконує обов'язки генпрокурора, або народний депутат Андрій Костін.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у Верховній Раді та Офісі генерального прокурора

Деталі: За даними джерел УП, кандидатів на заміну Ірини Венедіктової двоє: в о. генпрокурора Олексій Симоненко й депутат Андрій Костін.

Депутатам поки не казали, коли у Верховну Раду внесуть кандидатури нового генпрокурора й нового голови Служби безпеки.

Імовірно, поки що працюватимуть виконувачі обов'язків, без призначень.

17 липня президент Володимир Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову від посади генпрокурора і поклав виконання обов'язків генерального прокурора на її заступника Олексія Симоненка, а вже 19 липня парламент звільнив Венедіктову.

Так само 17 липня президент усунув голову СБУ, а 19 липня Верховна Рада підтримала звільнення Баканова. Обов'язки голови СБУ виконує його перший заступник Василь Малюк.

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Джерела УП називають Олексія Симоненка людиною заступника голови Офісу президента Олега Татарова. Саме Симоненко відповідав за передачу справи скандального Татарова від НАБУ в СБУ, також журналісти УП фіксували його на дні народження Татарова.

Андрій Костін – юрист. У 2010 він був обраний депутатом Одеської міської ради від партії "Фронт змін", а у 2019 році – депутатом Верховної Ради від "Слуги народу".

Костін претендував на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але експерти з громадських організацій віднесли його до кандидатів із сумнівною репутацією.

Як голова комітету з правової політики він відповідав у парламенті за судову реформу, проте саме в період керівництва комітетом Костіним належна судова реформа блокувалася, а необхідні законодавчі зміни та пропозиції спотворювалися.

Костін не декларував дохід від продажу квартир в Одесі. Але декларував корпоративні права свої та дружини в "Адвокатській компанії Право".

Також журналісти "Схем" виявили, що дружина й донька Костіна працюють помічниками-консультантами інших нардепів, а сам Костін "працевлаштував" родичів колег.

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