Есть две кандидатуры на должность генпрокурора – источники

Новым генеральным прокурором могут стать Алексей Симоненко, который сейчас исполняет обязанности генпрокурора, или народный депутат Андрей Костин.

Источник: собеседники "Украинской правды" в Верховной Раде и Офисе генерального прокурора

Детали: По данным источников УП, кандидатов на смену Ирине Венедиктовой двое: в о. генпрокуора Алексей Симоненко и депутат Андрей Костин.

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Депутатам пока не говорили, когда в Верховную Раду внесут кандидатуры нового генпрокурора и нового главы Службы безопасности.

Вероятно, пока будут работать исполняющие обязанности, без назначений.

17 июля президент Владимир Зеленский отстранил Ирину Венедиктову от должности генпрокурора и возложил исполнение обязанностей генерального прокурора на ее заместителя Алексея Симоненко, а уже 19 июля парламент уволил Венедиктову.

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Точно так же 17 июля президент отстранил главу СБУ, а 19 июля Верховная Рада поддержала увольнение Баканова. Обязанности главы СБУ исполняет его первый заместитель Василий Малюк.

Источники УП называют Алексея Симоненко человеком замглавы Офиса президента Олега Татарова. Именно Симоненко отвечал за передачу дела скандального Татарова от НАБУ в СБУ, а также журналисты УП фиксировали его на дне рождения Татарова.

Андрей Костин – юрист. В 2010 он был избран депутатом Одесского городского совета от партии "Фронт змін", а в 2019 году – депутатом Верховной Рады от "Слуги народа".

Костин претендовал на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но эксперты из общественных организаций отнесли его к кандидатам с сомнительной репутацией.

Как глава комитета по правовой политике он отвечал в парламенте за судебную реформу, однако именно в период руководства комитетом Костиным надлежащая судебная реформа блокировалась, а необходимые законодательные изменения и предложения искажались.

Костин не декларировал доход от продаж квартир в Одессе. Но декларировал корпоративные права свои и жены в "Адвокатской компании Право".

Также журналисты "Схем" обнаружили, что жена и дочь Костина работают помощниками-консультантами других нардепов, а сам Костин "трудоустроил" родственников коллег.

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