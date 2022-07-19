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Есть две кандидатуры на должность генпрокурора – источники

Роман Романюк, Елена РощинаВторник, 19 июля 2022, 14:06

Новым генеральным прокурором могут стать Алексей Симоненко, который сейчас исполняет обязанности генпрокурора, или народный депутат Андрей Костин.

Источник: собеседники "Украинской правды" в Верховной Раде и Офисе генерального прокурора

Детали: По данным источников УП, кандидатов на смену Ирине Венедиктовой двое: в о. генпрокуора Алексей Симоненко и депутат Андрей Костин.

Депутатам пока не говорили, когда в Верховную Раду внесут кандидатуры нового генпрокурора и нового главы Службы безопасности.

Вероятно, пока будут работать исполняющие обязанности, без назначений.

17 июля президент Владимир Зеленский отстранил Ирину Венедиктову от должности генпрокурора и возложил исполнение обязанностей генерального прокурора на ее заместителя Алексея Симоненко, а уже 19 июля парламент уволил Венедиктову.

Точно так же 17 июля президент отстранил главу СБУ, а 19 июля Верховная Рада поддержала увольнение Баканова. Обязанности главы СБУ исполняет его первый заместитель Василий Малюк.

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Источники УП называют Алексея Симоненко человеком замглавы Офиса президента Олега Татарова. Именно Симоненко отвечал за передачу дела скандального Татарова от НАБУ в СБУ, а также журналисты УП фиксировали его на дне рождения Татарова.

Андрей Костин – юрист. В 2010 он был избран депутатом Одесского городского совета от партии "Фронт змін", а в 2019 году – депутатом Верховной Рады от "Слуги народа".

Костин претендовал на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но эксперты из общественных организаций отнесли его к кандидатам с сомнительной репутацией.

Как глава комитета по правовой политике он отвечал в парламенте за судебную реформу, однако именно в период руководства комитетом Костиным надлежащая судебная реформа блокировалась, а необходимые законодательные изменения и предложения искажались.

Костин не декларировал доход от продаж квартир в Одессе. Но декларировал корпоративные права свои и жены в "Адвокатской компании Право".

Также журналисты "Схем" обнаружили, что жена и дочь Костина работают помощниками-консультантами других нардепов, а сам Костин "трудоустроил" родственников коллег.

Знать больше: Почему отстранили Баканова и Венедиктову. Силовая вертикаль Зеленского

УП, обновлено
Темы: Офис генпрокурораВенедиктоваСлуга народа
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