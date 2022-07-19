У Росії заявили, що у них будуть "більш жорсткі вимоги" на переговорах із Києвом
Вівторок, 19 липня 2022, 16:06
Голова комітету Держдуми з міжнародних справ і учасник російської делегації на переговорах з Україною Леонід Слуцький заявив, що якщо переговори з Україною відновляться, то Москва висуне "жорсткіші умови" і щодо термінів, і по суті.
Джерело: російський "Інтерфакс" із посиланням на пресконференцію Слуцького
Пряма мова Слуцького: "Сьогодні умови з нашого боку будуть зовсім іншими, жорсткішими".
Деталі: За словами представника Держдуми РФ, зокрема, посилять вимоги щодо демілітаризації та денацифікації, та щодо визнання незалежності псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР".
Передісторія:
- 3 липня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що умовами України для переговорів є виведення російських військ з України, повернення викрадених громадян і механізм репарацій.
- Пепед тим прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Україна має зрозуміти умови Росії, погодитися на них і сісти за стіл переговорів.
- 27 червня президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів, які зібралися на саміті G7, зробити все можливе, щоб припинити вторгнення Росії в Україну до кінця року.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Україна може закінчити війну до кінця доби, якщо складе зброю та капітулює.
- Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів Пєскову, що не Україна почала війну, щоб закінчувати її "за наказом".
- 17 травня Подоляк підтвердив, що переговори з Росією перебувають на паузі через низку причин.