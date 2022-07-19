У Росії заявили, що у них будуть "більш жорсткі вимоги" на переговорах із Києвом

Голова комітету Держдуми з міжнародних справ і учасник російської делегації на переговорах з Україною Леонід Слуцький заявив, що якщо переговори з Україною відновляться, то Москва висуне "жорсткіші умови" і щодо термінів, і по суті.

Джерело: російський "Інтерфакс" із посиланням на пресконференцію Слуцького

Пряма мова Слуцького: "Сьогодні умови з нашого боку будуть зовсім іншими, жорсткішими".

Деталі: За словами представника Держдуми РФ, зокрема, посилять вимоги щодо демілітаризації та денацифікації, та щодо визнання незалежності псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР".

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