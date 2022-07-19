Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії заявили, що у них будуть "більш жорсткі вимоги" на переговорах із Києвом

Ірина БалачукВівторок, 19 липня 2022, 16:06
У Росії заявили, що у них будуть більш жорсткі вимоги на переговорах із Києвом
Леонід Слуцький. Фото duma.gov.ru

Голова комітету Держдуми з міжнародних справ і учасник російської делегації на переговорах з Україною Леонід Слуцький заявив, що якщо переговори з Україною відновляться, то Москва висуне "жорсткіші умови" і щодо термінів, і по суті.

Джерело: російський "Інтерфакс" із посиланням на пресконференцію Слуцького

Пряма мова Слуцького: "Сьогодні умови з нашого боку будуть зовсім іншими, жорсткішими".

Реклама:

Деталі: За словами представника Держдуми РФ, зокрема, посилять вимоги щодо демілітаризації та денацифікації, та щодо визнання незалежності псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Росіяпереговоривійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Росія
Безпілотники зруйнували чотири російські Іл-76 у Пскові
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У центрі Москви запалали склади з майном російської залізниці
Останні новини
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
Усі новини...
Реклама: