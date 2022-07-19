В России заявили, что у них будут "более жесткие требования" на переговорах с Киевом
Вторник, 19 июля 2022, 16:06
Председатель комитета Госдумы по международным делам и участник российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий заявил, что если переговоры с Украиной возобновятся, то Москва выдвинет "более жесткие условия" и по срокам, и по сути.
Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-конференцию Слуцкого
Прямая речь Слуцкого: "Сегодня условия с нашей стороны будут совершенно иными, более жесткими".
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Детали: По словам представителя Госдумы РФ, в частности, ужесточат требования относительно демилитаризации и денацификации, и относительно признания независимости псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР".
Предыстория:
- 3 июля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что условиями Украины для переговоров являются вывод российских войск из Украины, возвращение похищенных граждан и механизм репараций.
- Перед этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украине предстоит понять условия России, согласиться на них и сесть за стол переговоров.27 июня президент Владимир Зеленский призвал собравшихся на саммите G7 мировых лидеров сделать все возможное, чтобы прекратить вторжение России в Украину до конца года.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина может закончить войну до конца суток, если сложит оружие и капитулирует.
- Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ответил Пескову, что не Украина начала войну, чтобы заканчивать ее "по приказу".
- 17 мая Подоляк подтвердил, что переговоры с Россией стоят на паузе по ряду причин.
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