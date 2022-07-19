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В России заявили, что у них будут "более жесткие требования" на переговорах с Киевом

Ирина БалачукВторник, 19 июля 2022, 16:06
В России заявили, что у них будут более жесткие требования на переговорах с Киевом
Леонид Слуцкий. Фото duma.gov.ru

Председатель комитета Госдумы по международным делам и участник российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий заявил, что если переговоры с Украиной возобновятся, то Москва выдвинет "более жесткие условия" и по срокам, и по сути.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-конференцию Слуцкого

Прямая речь Слуцкого: "Сегодня условия с нашей стороны будут совершенно иными, более жесткими".

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Детали: По словам представителя Госдумы РФ, в частности, ужесточат требования относительно демилитаризации и денацификации, и относительно признания независимости псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР".

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Темы: Росcияпереговорывойна
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