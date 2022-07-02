Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС хоче дозволити транзит до Калінінграда, але з обмеженнями – ЗМІ

"Європейська правда"Субота, 2 липня 2022, 11:32
ЄС хоче дозволити транзит до Калінінграда, але з обмеженнями – ЗМІ
Калінінград. Фото РБК

ЄС планує дозволити транзит через Литву до Калінінградської області підсанкційних товарів, але в обмеженій кількості.

Про це, як пише "Європейська правда", дізнався німецький Spiegel.

Зазначається, що найближчими днями Єврокомісія має намір опублікувати роз'яснення щодо застосування санкцій.

Реклама:

"Роз’яснення Єврокомісії прямо стосується всіх країн-членів ЄС, але здебільшого воно стосується лише ситуації з Калінінградом. Згідно з документом, Росії буде дозволено транспортувати підсанкційні товари до Калінінграда, але лише в обсязі, співмірному з поставками до вторгнення", – зазначає видання.

Це правило покликане запобігти експорту продукції в інші країни через Калінінград у порушення санкцій ЄС.

За документами литовської митниці буде визначено, скільки саме Росії дозволено доставити в анклав.

ВІДЕО ДНЯ

В особливих випадках, наприклад, для необхідного ремонту шлюзів, сума може бути перевищена, кажуть джерела в Брюсселі. Але Росії доведеться виправдовувати кожен виняток.

Політика, прийнята Комісією, значною мірою відображає позицію німецького уряду. Берлін критикував підхід Литви.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прагне уникнути непотрібних провокацій Росії. Він неодноразово наголошував, що зробить усе від нього залежне, щоб НАТО не стало стороною війни між Росією та Україною. Німецькі солдати дислокуються в Литві і можуть бути втягнуті в можливий конфлікт.

Як повідомлялося, на думку голови комісії з закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсона, пропозиція канцлера Німеччини Олафа Шольца дозволити Росії перевозити підсанкційні товари до Калінінграда через Литву жодною мірою не обґрунтована.

"Можливо, за цим стоїть щось ще, чого ми не знаємо, але те, що ми починаємо шукати винятки у реалізації санкцій проти Росії, тоді як Росія не робить нічого, щоб розблокувати Одеський порт та дозволити вивіз зерна з України, безперечно дає Росії дуже неправильний сигнал", – сказав Міхкельсон.

Теми: РосіяКалінінградЛитваЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Росія
П'ять українських кейсів для поневолених народів Росії
Атака дронів на Псков: ГУР підтвердило знищення 4 літаків Іл-76, ще 2 пошкоджено
Росія відмовила Бразилії в участі в розслідуванні падіння літака Пригожина
Останні новини
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
Усі новини...
Реклама: