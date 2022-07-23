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Росіяни завдали ударів по низці міст і сіл у центрі, на півночі і півдні України, є жертви – дані ОВА

Ірина БалачукСубота, 23 липня 2022, 11:53
Росіяни завдали ударів по низці міст і сіл у центрі, на півночі і півдні України, є жертви – дані ОВА
Наслідки російських обстрілів у Харкові. Фото з Telegram Олега Синєгубова

Увечері 22 липня, вночі та вранці 23 липня росіяни завдали низку ударів по областях на півночі, півдні, сході та в центрі Україні – є загиблі у Кіровоградській, Харківській та Донецькій областях, поранені люди на Сумщині.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на 8 ранку 23 липня

Деталі: У Кіровоградській області зранку росіяни обстріляли інфраструктурний об’єкт. Працюють рятувальні та піротехнічні підрозділи. Є постраждалі, детальна інформація щодо наслідків наразі уточнюється.

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Також зранку внаслідок попадання крилатої ракети є руйнування об’єкту залізничної інфраструктури. Інформація щодо постраждалих осіб з’ясовується.

Раніше голова ОВА Андрій Райкович повідомив про 3 загиблих і 9 поранених військових.

Запорізька область: гучні вибухи було чутно в обласному центрі ввечері 22 липня – росіяни вдарили з "Градів". За наявною інформацією, росіяни випустили близько 20 ракет, вони впали в річку Дніпро поблизу селищ Малокатеринівка та Канівське.

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Сумщина: минулої доби ворог здійснив артилерійський обстріл Шалигинської громади − 5 прильотів. Увечері 22 липня обстріляли з мінометів Краснопільську громаду. На щастя, без жертв та руйнувань. Вночі Миропільську та Білопільську громаду окупанти обстрілювали з мінометів та ствольної артилерії. Попередньо жертв та руйнувань немає.

Раніше голова ОВА повідомив, що в результаті вибуху у Шостці є поранені люди.

Чернігівська область: вночі було 6 обстрілів із мінометів, кулеметів, реактивних систем залпового вогню, артилерії. Росіяни обстрілювали території біля населених пунктів Чернігівського, Новгород-Сіверського районів. Без жертв та руйнувань.

Дніпропетровщина: ворог знову обстріляв два райони – Нікопольський та Криворізький. У Червоногригорівській громаді – без жертв на руйнувань. У Широківській та Зеленодольській пошкоджені електромережі та газовід. Людей не зачепило. Інші наслідки з’ясовуються.

Харківщина: зранку в одному із районів Харкова – приліт, на місці працюють рятувальники і медики, попередньо одна людина постраждала, стан – легкий. По області обстрілювали Богодухівський, Ізюмський, Чугуївський, Харківський райони. Горіли в основному приватні будинки та господарські споруди. У Золочевській громаді 4 постраждалих, одна людина загинула.

Луганська область: росіяни пробували наступати у напрямку Верхньокам’янського та Сіверська, але українські захисники успішно відбили атаки. Ворог застосував авіацію, здійснив дві артилерійські атаки та чотири спроби обстрілу з мінометів.

Донеччина: окупанти застосовували артилерію, міномети, ЗРК "С-300", РСЗВ "Град". Обстріляні: Авдіївка, Соледар, Бахмут, Слов'янськ, смт. Курдюмівка, с. Отрадне, с.Ласточкіне, смт. Північне. За добу ­– 9 поранених цивільних. Рано вранці окупанти обстріляли Краматорський район – вдарили по інфраструктурі залізниці. Обстріл Торецька – пошкоджені житлові будинки та вбито місцевого мешканця. Евакуація населення триває.

Миколаївщина: зранку 23 липня ворог завдав удару по Миколаєву шістьма ракетами С-300. Внаслідок обстрілів сталося займання на території складського приміщення та сухої трави на відкритій території. Інші влучання були по околицях міста. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється. Баштанський район: продовжуються обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської й Широківської громад. Влучання були за межами населених пунктів.

Херсонська область: у самому Херсоні лунали вибухи. Також, за словами місцевих жителів, були численні вибухи та обстріли Бериславського та Каховського районів. Бойові дії тривають біля села Давидів Брід, низки населених пунктів Калинівської та Нововоронцовської громад.

Відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Черкаській, Вінницькій, Одеській, Полтавській, Житомирській та Київській областях.

Теми: Українавійнавибух
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