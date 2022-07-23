Россияне нанесли удары по ряду городов и сел в центре, на севере и юге Украины, есть жертвы – данные ОВА

Вечером 22 июля, ночью и утром 23 июля россияне нанесли ряд ударов по областям на севере, юге, востоке и в центре Украины – есть погибшие в Кировоградской, Харьковской и Донецкой областях, ранены люди на Сумщине.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на 8 утра 23 июля

Детали: В Кировоградской области с утра россияне обстреляли инфраструктурный объект. Работают спасательные и пиротехнические подразделения. Есть пострадавшие, подробная информация о последствиях уточняется.

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Также утром в результате попадания крылатой ракеты есть разрушение объекта железнодорожной инфраструктуры. Информация о пострадавших выясняется.

Ранее глава ОВА Андрей Райкович сообщил о 3 погибших и 9 раненых военных.

Запорожская область: громкие взрывы были слышны в областном центре вечером 22 июля – россияне ударили из "Градов". По имеющейся информации, россияне выпустили около 20 ракет, они упали в реку Днепр вблизи поселков Малокатериновка и Каневское.

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Сумщина: за прошедшие сутки враг совершил артиллерийский обстрел Шалыгинской общины – 5 прилетов. Вечером 22 июля обстреляли из минометов Краснопольскую общину. К счастью, без жертв и разрушений. Ночью Миропольскую и Белопольскую общиныо оккупанты обстреливали из минометов и ствольной артиллерии. Предварительно жертв и разрушений нет.

Ранее глава ОВА сообщил, что в результате взрыва в Шостке есть раненые люди.

Черниговская область: ночью было 6 обстрелов из минометов, пулеметов, реактивных систем залпового огня, артиллерии. Россияне обстреливали территории возле населенных пунктов Черниговского, Новгород-Северского районов. Без жертв и разрушений.

Днепропетровщина: враг снова обстрелял два района – Никопольский и Криворожский. В Красногригорьевской общине – без жертв разрушений. В Широковской и Зеленодольской – повреждены электросети и газовод. Людей не задело. Остальные последствия выясняются.

Харьковщина: утром в одном из районов Харькова – прилет, на месте работают спасатели и медики, предварительно один человек пострадал, состояние – легкое. По области обстреливали Богодуховский, Изюмский, Чугуевский, Харьковский районы. Горели в основном частные дома и хозяйственные постройки. В Золочевской общине 4 пострадавших, один человек погиб.

Луганская область: россияне пробовали наступать в направлении Верхнекаменского и Северского, но украинские защитники успешно отразили атаки. Враг применил авиацию, совершил две артиллерийские атаки и четыре попытки обстрела из минометов.

Донецкая область: оккупанты применяли артиллерию, минометы, ЗРК "С-300", РСЗО "Град". Обстреляны: Авдеевка, Соледар, Бахмут, Славянск, пгт. Курдюмовка, с. Отрадное, с.Ласточкино, пгт. Северное. За сутки – 9 раненых гражданских. Ранним утром оккупанты обстреляли Краматорский район – ударили по инфраструктуре железной дороги. Обстрел Торецка – повреждены жилые дома и убит местный житель. Эвакуация населения продолжается.

Николаевщина: утром 23 июля враг нанес удар по Николаеву шестью ракетами С-300. В результате обстрелов произошло возгорание на территории складского помещения и сухой травы на открытой территории. Другие попадания были по окрестностям города. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется. Баштанский район: продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской и Широковской общин. Попадания были за пределами населенных пунктов.

Херсонская область: в самом Херсоне раздавались взрывы. По словам местных жителей, были многочисленные взрывы и обстрелы Бериславского и Каховского районов. Боевые действия продолжаются у села Давыдов Брод, ряда населенных пунктов Калиновской и Нововоронцовской общин.

Относительно спокойно ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Полтавской, Житомирской и Киевской областях.