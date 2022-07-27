"Бездоганна репутація": в ОП пояснили, чому Зеленський обрав Костіна

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Андрій Костін є системним і працьовитим юристом із бездоганною репутацією, тому президент вирішив призначити його генеральним прокурором.

Джерело: Михайло Подоляк у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Скажу прямо, пан Костін виявився оптимальним кандидатом, який у досить складному становищі дійсно зможе оптимізувати роботу прокуратури.

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Як законодавець та голова профільного комітету він добре розуміє проблеми правоохоронної галузі, а як юрист – має бездоганну репутацію в професійному середовищі. Тобто ключова опція – професійність – присутня.

В пана Костіна немає натяку на об’ємну токсичність: про нього добре відгукуються не тільки колеги по сесійній залі – а це важливо, адже саме з парламентом має активно працювати генеральний прокурор з точку зору ситуативної звітності, – а й представники країн-партнерів".

Деталі: За словами Подоляка, позитивне сприйняття Костіна за межами України є серйозним аргументом, адже стратегічним напрямком роботи органів прокуратури сьогодні є процесуальне керівництво розслідуваннями російських воєнних злочинів, правильний збір та належна процесуальна фіксація доказів.

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Це передбачає роботу з європейською юстицією, звернення по міжнародну правову допомогою.

Пряма мова: "Костін, на мій погляд, абсолютно системний гравець, прагматична людина та "юридичний перфекціоніст". Сьогодні це вкрай важливо – менше голослівного піару, а більше професійної та скрупульозної роботи.

До речі, саме ці якості – професійність, юридична в’їдливість, цілодобова працьовитість в стресових умовах – я особисто побачив в пана Костіна в рамках спільної роботи в переговорній групі. Саме тому президент зупинився саме на його кандидатурі".

Цьому передувало: 27 липня президент Володимир Зеленський попросив у Верховної Ради згоди на призначення генеральним прокурором народного депутата "Слуги народу" Андрія Костіна – і цього ж дня Верховна Рада підтримала це.

26 липня США закликали Україну вибрати гідного довіри генпрокурора і вжити заходи проти корупції навіть під час війни.

Коли 17 березня 2020 року Володимир Зеленський представляв Верховній Раді Ірину Венедіктову, яка увійшла в його команду ще до обрання президентом, він сказав, що вперше генпрокурором України буде жінка. Венедіктова ж пообіцяла "не продавати справи, не зливати їх, не повертати прокурорських оборотнів", а натомість "відновити потужну державну інституцію".

Венедіктову парламент звільнив 19 липня 2022 року.

Нагадаємо: Андрій Костін – юрист, який у 2019 році став депутатом Верховної Ради від "Слуги народу" і очолював комітет із правової політики в парламенті.

Костін претендував на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але експерти з громадських організацій віднесли його до кандидатів із сумнівною репутацією.

У парламенті він відповідав за судову реформу, проте саме в період керівництва комітетом Костіним належна судова реформа блокувалася, а необхідні законодавчі зміни та пропозиції спотворювалися.

Експерти вказували, що Костін не декларував дохід від продажу квартир в Одесі. Але декларував корпоративні права свої та дружини в "Адвокатській компанії Право".

Також журналісти "Схем" виявили, що дружина й донька Костіна працюють помічниками-консультантами інших нардепів, а сам Костін "працевлаштував" родичів колег.

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