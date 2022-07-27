"Безупречная репутация": в ОП объяснили, почему Зеленский выбрал Костина

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Андрей Костин является системным и работоспособным юристом с безупречной репутацией, поэтому президент решил назначить его генеральным прокурором.

Источник: Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Скажу прямо, господин Костин оказался оптимальным кандидатом, который в достаточно сложном положении действительно сможет оптимизировать работу прокуратуры.

Как законодатель и глава профильного комитета он хорошо понимает проблемы правоохранительной сферы, а как юрист имеет безупречную репутацию в профессиональной среде. То есть ключевая опция – профессионализм – присутствует.

У Костина нет намека на объемную токсичность: о нем хорошо отзываются не только коллеги по сессионному залу – а это важно, ведь именно с парламентом должен активно работать генеральный прокурор с точки зрения ситуативной отчетности, – но и представители стран-партнеров".

Детали: По словам Подоляка, положительное восприятие Костина за пределами Украины является серьезным аргументом, так как стратегическим направлением работы органов прокуратуры сейчас является процессуальное руководство расследованиями российских военных преступлений, правильный сбор и надлежащая процессуальная фиксация доказательств.

Это предполагает работу с европейской юстицией, обращение за международной правовой помощью.

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Прямая речь: "Костин, на мой взгляд, абсолютно системный игрок, прагматический человек и "юридический перфекционист". Сегодня это очень важно – меньше голословного пиара, а больше профессиональной и скрупулезной работы.

Кстати, именно эти качества – профессиональность, юридическая въедливость, круглосуточная работоспособность в стрессовых условиях – я лично увидел у Костина в рамках совместной работы в переговорной группе. Именно поэтому президент остановился именно на его кандидатуре".

Этому предшествовало: 27 июля президент Владимир Зеленский попросил у Верховной Рады согласия на назначение генеральным прокурором народного депутата "Слуги народа" Андрея Костина – и в этот же день Верховная Рада поддержала это.

26 июля США призвали Украину выбрать достойного доверия генпрокурора и принять меры против коррупции даже во время войны.

Когда 17 марта 2020 года Владимир Зеленский представлял Верховной Раде Ирину Венедиктову, которая вошла в его команду еще до избрания президентом, он сказал, что впервые генпрокурором Украины будет женщина. Венедиктова же пообещала "не продавать дела, не сливать их, не возвращать прокурорских оборотней", а "восстановить мощную государственную институцию".

Венедиктову парламент уволил 19 июля 2022 года.

Напомним: Андрей Костин – юрист, который в 2019 году стал депутатом Верховной Рады от "Слуги народа" и возглавлял комитет по правовой политике в парламенте.

Костин претендовал на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, но эксперты из общественных организаций отнесли его к кандидатам с сомнительной репутацией.

В парламенте он отвечал за судебную реформу, однако именно в период руководства комитетом Костиным надлежащая судебная реформа блокировалась, а необходимые законодательные изменения и предложения искажались.

Эксперты указывали, что Костин не декларировал доход от продаж квартир в Одессе. Но декларировал корпоративные права свои и жены в "Адвокатской компании Право".

Также журналисты "Схем" обнаружили, что жена и дочь Костина работают помощниками-консультантами других нардепов, а сам Костин "трудоустроил" родственников коллег.

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