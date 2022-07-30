Українська сторона вимагає від РФ списків загиблих і поранених в Оленівці
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими вимагає від РФ надати списки загиблих і поранених внаслідок теракту в Оленівці українських полонених.
Джерело: заява штабу
Дослівно: "РФ має надати списки загиблих і поранених внаслідок теракту в Оленівці українських захисників, які утримувалися в колонії Оленівки".
Деталі: У штабі зазначили, що 29 липня, одразу після появи інформації про вбивство українських захисників, які утримувалися в колонії Оленівки, координаційний штаб звернувся до представників противника з вимогою надати списки всіх загиблих і поранених внаслідок теракту.
Однак наразі представники окупанта не надали жодної відповіді на звернення.
"Міжнародний комітет Червоного Хреста та Організація об’єднаних націй, які виступали гарантами збереження життя та здоров’я український військовополонених, мають негайно ініціювати міжнародне розслідування злочину та домагатися покарання всіх причетних. Також наголошуємо на необхідності проведення міжнародної інспекції щодо перевірки умов утримання українських військовополонених", - йдеться в заяві.
Водночас у координаційному штабі зазначили, що, попри цей "показово жорстокий злочин страти українських захисників", продовжують роботу з обміну й повернення оборонців України додому.
Що передувало: 30 липня російські ЗМІ виклали списки прізвищ поранених та загиблих внаслідок терористичних дій в Оленівці.
Однак Патронатна служба Азову повідомила, що не може підтвердити чи спростувати ці повідомлення, а уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна не отримала списки загиблих в Оленівці військовополонених.
Передісторія:
- 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар нанесли ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.
- У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
- СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських полонених.
- Українські захисники опублікували спільну заяву і вимагають, аби ООН та МКЧХ, які виступали гарантами життя та здоров'я українських бійців, направили своїх представників в колонію, де росіяни утримують захисників. У Червоному хресті заявили, що подали запит і намагатимуться дістатися до обстріляної колонії в Оленівці, де загинули українські військовополонені.