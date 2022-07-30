Украинская сторона требует от РФ списков погибших и раненых в Еленовке
Координационный штаб по обращению с военнопленными требует от РФ предоставить списки погибших и раненых в результате теракта в Еленовке украинских пленных.
Источник: заявление штаба
Дословно: "РФ должен предоставить списки погибших и раненых в результате теракта в Еленовке украинских защитников, которые содержались в колонии Еленовки".
Детали: В штабе отметили, что 29 июля, сразу после появления информации об убийстве украинских защитников, которые содержались в колонии Еленовки, координационный штаб обратился к представителям противника с требованием предоставить списки всех погибших и раненых в результате теракта.
Однако пока представители оккупанта не дали никакого ответа на обращение.
"Международный комитет Красного Креста и Организация объединенных наций, выступавших гарантами сохранения жизни и здоровья украинских военнопленных, должны немедленно инициировать международное расследование преступления и добиваться наказания всех причастных. Также подчеркиваем необходимость проведения международной инспекции по проверке условий содержания украинских военнопленных", - говорится в заявлении.
В то же время, в координационном штабе отметили, что, несмотря на это "показательно жестокое преступление казни украинских защитников", продолжают работу по обмену и возвращению защитников Украины домой.
Что предшествовало: 30 июля российские СМИ выложили списки фамилий раненых и погибших в результате террористических действий в Еленовке.
Патронатная служба Азова сообщила, что не может подтвердить или опровергнуть эти сообщения, а уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина не получила списки погибших в Еленовке военнопленных.
Предыстория:
- 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших. Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
- В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
- СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.
- Украинские защитники опубликовали совместное заявление и требуют, чтобы ООН и МККК, выступавшие гарантами жизни и здоровья украинских бойцов, направили своих представителей в колонию, где россияне содержат защитников. Представители Международного Комитета Красного Креста подали запрос и будут пытаться добраться к обстрелянной колонии в Оленовке, где погибли украинские военнопленные.