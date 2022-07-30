Украинская сторона требует от РФ списков погибших и раненых в Еленовке

Координационный штаб по обращению с военнопленными требует от РФ предоставить списки погибших и раненых в результате теракта в Еленовке украинских пленных.

Источник: заявление штаба

Дословно: "РФ должен предоставить списки погибших и раненых в результате теракта в Еленовке украинских защитников, которые содержались в колонии Еленовки".

Детали: В штабе отметили, что 29 июля, сразу после появления информации об убийстве украинских защитников, которые содержались в колонии Еленовки, координационный штаб обратился к представителям противника с требованием предоставить списки всех погибших и раненых в результате теракта.

Однако пока представители оккупанта не дали никакого ответа на обращение.

"Международный комитет Красного Креста и Организация объединенных наций, выступавших гарантами сохранения жизни и здоровья украинских военнопленных, должны немедленно инициировать международное расследование преступления и добиваться наказания всех причастных. Также подчеркиваем необходимость проведения международной инспекции по проверке условий содержания украинских военнопленных", - говорится в заявлении.

В то же время, в координационном штабе отметили, что, несмотря на это "показательно жестокое преступление казни украинских защитников", продолжают работу по обмену и возвращению защитников Украины домой.

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Что предшествовало: 30 июля российские СМИ выложили списки фамилий раненых и погибших в результате террористических действий в Еленовке.

Патронатная служба Азова сообщила, что не может подтвердить или опровергнуть эти сообщения, а уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина не получила списки погибших в Еленовке военнопленных.

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