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Генсек НАТО оцінив терміни вступу Фінляндії і Швеції в Альянс

"Європейська правда"Вівторок, 5 липня 2022, 13:13

Генсек НАТО Єнс Столтенберг очікує, що парламенти 30 країн-членів ратифікують протоколи про вступ Фінляндії і Швеції до Альянсу протягом місяців.

Про це він сказав на пресконференції у вівторок в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Столтенберг зауважив, що процес вступу двох країн вже є найшвидшим в історії.

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"Минулого разу, коли у нас був аналогічний процес ратифікації у парламентах, це зайняло 12 місяців або близько року. Я не скажу точно, але (цього разу. - Ред.) ми говоримо про місяці", - сказав він.

Генсек Альянсу привітав те, що кілька союзників вже почали процес ратифікації та пообіцяли завершити його швидше, ніж зазвичай. 

Столтенберг очікує від усіх союзників, у тому числі від Туреччини, швидкого та гладкого процесу ратифікації. 

ВІДЕО ДНЯ

Посли країн-членів НАТО у вівторок, 5 липня, підписали протоколи про вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу.

Прийняття обох країн до Альянсу до останнього було під питанням через вето Туреччини, яка несподівано зняла його на червневому саміті у Мадриді.

Детальніше про це - у статті НАТО йде на кордон до Росії: як з'явилося історичне рішення та чого ще чекати від саміту в Мадриді.

Теми: НАТОФінляндіяШвеція
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