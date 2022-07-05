Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Суд заборонив КПУ і партію Клименка

"Українська правда"Вівторок, 5 липня 2022, 16:16

Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові заборонив політичну партію "Щаслива Україна" та Комуністичну партію України.

Джерело: Восьмий апеляційний адміністративний суд на своїй сторінці у Facebook, рух "Чесно"

Деталі: 5 липня колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративних справ щодо заборони партії "Щаслива Україна" та Компартія України (№826/9174/18 і № 826/9751/14 відповідно) й задовольнила позовні вимоги Міністерства юстиції України.

Реклама:

"Щаслива Україна" – це політичний проєкт ексміністра доходів і зборів уряду Віктора Януковича Олександра Клименка, який втік до Росії. За кілька днів до рішення суду партію перейменували: раніше вона називалася "Успішна Україна".

"Комуністична партія України" – дітище Петра Симоненка. Цю партію Окружний адміністративний суд Києва заборонив ще в грудні 2015 року, одна вона продовжувала існувати через судову колізію.

Тепер обидві партії заборонені. Майно, кошти та інші активи партій, їхніх обласних, міських та районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувало: Раніше суд заборонив 13 проросійських партій. Зокрема: ОПЗЖ, "Опозиційний блок", "НАШІ", "Блок Володимира Сальдо", "Державу", "Соціалістичну партію України", партію "Соціалісти", "Справедливість та розвиток", "Ліву опозицію", "Партію Шарія" ."Прогресивну соціалістичну партію України", партію "Русь єдина" (колись "Партія політики Путіна").

Президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських партій в Україні 14 травня.

Читайте також: Проросійські партії пішли на дно: які проєкти Кремля заборонив суд?

Теми: партіїсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
партії
Рада відновила звітування політичних партій
Правляча партія Польщі розкрила перше з питань, які хочуть винести на референдум
Між ковідом та війною з мільярдами гривень: як і коли українські партії знову почнуть звітувати
Останні новини
10:06
Заробітки в інтернеті та фейкові збори на ЗСУ: шахраї удосконалюють схеми виманювання грошей
10:05
На тлі "розколу" щодо стратегії в Газі Остін їде в Ізраїль – CNN
09:58
Росія знову не пустила представників МАГАТЕ на теплоелектростанцію біля ЗАЕС
09:57
У Росії надумали імпортувати з Ірану курячі яйця
09:54
Як родина Злочевського будує новий бізнес на нерухомості й рятує старий від кримінальних справ
09:51
Із Латвії мають видворити понад тисячу громадян Росії
09:44
"Енергоатом" підписав з Westinghouse угоду на купівлю реакторної установки для Хмельницької АЕС
09:39
ФСБ рапортує про затримання інформатора ЗСУ з Криму та українського "терориста"
09:05
Болгарія обмежить імпорт сільськогосподарської продукції
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
Усі новини...
Реклама: