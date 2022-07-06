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Австрія виводить "Газпром" з найбільшого газового сховища у країні

"Європейська правда"Середа, 6 липня 2022, 12:07

Австрія почала процес виведення російської енергетичної компанії "Газпром" з її великого газового сховища у Зальцбургу.

Про це заявила міністр енергетики Леонора Гевесслер, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Гевесслер заявила, що газовий регулятор e-Control ухвалив таке рішення через систематичну нездатність "Газпрому" заповнювати свою частину потужностей.

"Якщо клієнти не зберігають (газ), то потужності потрібно передати іншим. Це критична інфраструктура. Вона нам потрібна зараз у такій кризі. Саме це зараз відбувається у випадку з "Газпромом" і його сховищами "Хайдах", - сказала Гевесслер.

У травня канцлера Австрії попередив, що сховище у Зальцбургу буде передано іншим постачальникам, якщо "Газпром" не буде заповнювати його газом.

Сховище "Хайдах" поблизу Зальцбургу — найбільше в Австрії та друге у Центральній Європі. 

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Теми: ГазпромАвстраліягаз
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