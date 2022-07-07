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Залужний зустрівся із колегою з Британії: говорили про майбутні операції

Альона Мазуренко Четвер, 7 липня 2022, 22:36
Залужний зустрівся із колегою з Британії: говорили про майбутні операції

Начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін зустрівся в Україні із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним і обговорив з ним деталі планів майбутніх операцій. 

Джерело: Генштаб

Пряма мова: "Ми дуже плідно попрацювали на пункті управління, обговорили до деталей плани майбутніх операцій. Як військові люди, розуміємо ситуацію такою, як вона є, і віддаємо всі сили боротьбі за свободу.

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Деталі: Радакін відзначив, що для нього "велика честь відвідати Київ та зустрітися з моїм українським колегою генералом Залужним": "Я сповнений захоплення ЗСУ, їхньою мужністю, стійкістю та винахідливістю у протистоянні незаконній та варварській агресії Росії".

Пряма мова: "Мій 48-годинний візит дав мені змогу краще зрозуміти оперативні перспективи та обговорити, як Велика Британія може продовжувати підтримувати Україну. І як ми можемо сприяти іншим міжнародним партнерам та союзникам у допомозі ЗСУ найближчими тижнями та місяцями".

Теми: ЗалужнийЗбройні силиВелика Британія
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