Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Залужний зустрівся із колегою з Британії: говорили про майбутні операції

Мазуренко Альона Четвер, 7 липня 2022, 22:36

Начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін зустрівся в Україні із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним і обговорив з ним деталі планів майбутніх операцій. 

Джерело: Генштаб

Пряма мова: "Ми дуже плідно попрацювали на пункті управління, обговорили до деталей плани майбутніх операцій. Як військові люди, розуміємо ситуацію такою, як вона є, і віддаємо всі сили боротьбі за свободу.

Деталі: Радакін відзначив, що для нього "велика честь відвідати Київ та зустрітися з моїм українським колегою генералом Залужним": "Я сповнений захоплення ЗСУ, їхньою мужністю, стійкістю та винахідливістю у протистоянні незаконній та варварській агресії Росії".

Пряма мова: "Мій 48-годинний візит дав мені змогу краще зрозуміти оперативні перспективи та обговорити, як Велика Британія може продовжувати підтримувати Україну. І як ми можемо сприяти іншим міжнародним партнерам та союзникам у допомозі ЗСУ найближчими тижнями та місяцями".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗалужнийЗбройні силиВелика Британія
Головне сьогодні

Бельгія відновить роботу посольства в Києві, приїде новий посол

Міністри G7 влаштували бойкот Лаврову на зустрічі G20

Окупанти наступають на Бахмутському напрямку – Генштаб

На експрем'єра Японії скоїли замах

В ОП відреагували на заяву Путіна про “війну Заходу до останнього українця”

Зеленський: Хай кожен російський капітан бачить український прапор на Зміїному

Усі новини...
Залужний
Зеленський запевнив, що між ним і Генштабом немає непорозумінь
Генштаб скасував документ про дозволи на переміщення військовозобов’язаних – Залужний
Зеленський доручив скасувати дозволи на пересування військовозобов'язаних
Останні новини
11:06
"А скільки хочеш?": СБУ оприлюднила переписку агента ФСБ з коригувальником вогню
10:57
Захищає Україну з 2014 року: як колишній вчитель став авіаційним навідником ЗСУ
10:52
Білорусь летить у прірву: що відбувається з економікою агресора
10:48
Бельгія відновить роботу посольства в Києві, приїде новий посол
10:38
відеоРосійську ракету знайшли на глибині 20 метрів у Дністровському водосховищі
10:33
відео Мер Чернігова звернувся до Зеленського: Ваші підлеглі хочуть мене усунути з посади
10:16
Лавров, якому влаштували бойкот, достроково залишить міністерську зустріч G20
10:09
Не будемо експортувати електроенергію, якщо Україні її не вистачатиме – Міненерго
09:56
Міністри G7 влаштували бойкот Лаврову на зустрічі G20
09:53
Самоліквідувалися: російські війська вдарили по своїх позиціях - Запорізька ОВА
Усі новини...