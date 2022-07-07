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Путін хоче прирівняти бойовиків ОРДЛО у статусі до військових РФ

Мазуренко Альона Четвер, 7 липня 2022, 23:38
ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Президент Росії Володимир Путін заявив, що потрібно прирівняти бойовиків ОРДЛО у статусі до російських військових.

Джерело: російське видання "РБК"

Пряма мова: "Що стосується прирівнювання військовослужбовців "ЛНР" та "ДНР" до російських військовослужбовців, я повністю це підтримую. Більше того, на практиці це реалізується. Якщо є якісь речі, які ще не доопрацьовані, треба подивитися і обов'язково зробити.

Те саме стосується наших прикордонників. Федеральна служба безпеки вийшла з такою пропозицією, я з цим згоден".

Деталі: Крім того, Путін закликав росіян підтримати російських загарбників на Донбасі, бо їм не вистачає підтримки.

Пряма мова: "На що хотів би звернути увагу, адже країна живе звичайним мирним життям. Літо, курортний сезон, культурне життя, виставки, а хлопці пахають під кулями, розумієте? Життям ризикують і своїх товаришів втрачають у бою. Заради Батьківщини.

Потрібен загальнонаціональний порядок денний підтримки збройних сил РФ. Це надзвичайно важливо, щоб наші воїни відчували цю підтримку".

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Теми: ПутінвійнаРосіяокупація
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